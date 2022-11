Zelenski beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden in Cherson

Tijdens zijn nachtelijke toespraak zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Russische troepen in Cherson ‘dezelfde wreedheden’ hebben begaan als in andere regio’s van het land. Het leger is intussen druk in de weer om de regio te ontmijnen.

‘Er zijn lichamen van doden gevonden: zowel burgers als militairen’, zei Zelenski tijdens zijn jongste nachtelijke toespraak. Hij beschuldigt het Russische leger van ‘dezelfde wreedheden’ die het begaan heeft in andere regio’s van Oekraïne. Volgens hem zouden er ook al meer dan 400 Russische oorlogsmisdaden gedocumenteerd werden, zonder te specificeren of het alleen over de regio rond Cherson gaat. ‘We zullen iedere moordenaar vinden en berechten’, zei hij nog.

Sinds het begin van de invasie op 24 februari zijn er op verschillende plaatsen in Oekraïne massagraven gevonden, onder meer in de regio Charkiv en in Boetsja, nabij Kiev, waar burgers werden gemarteld. Een commissie van de Verenigde Naties bevestigde vorige maand dat er in Oekraïne oorlogsmisdaden zijn gepleegd en dat de Russische troepen verantwoordelijk waren voor de ‘overgrote meerderheid’ van de mensenrechtenschendingen in de eerste weken van de oorlog.

Mijnen en bombardementen

Oekraïense troepen arriveerden vrijdag in het centrum van de stad Cherson nadat Rusland de regionale hoofdstad had opgegeven. In het straatbeeld domineerden het voorbije weekend Oekraïense vlaggen, getoeter en fluitsignalen. De soldaten uit Kiev werden getrakteerd op knuffels van de plaatselijke bewoners.

Toch is de stad, waar voor de oorlog nog meer dan 300.000 burgers woonden, nog niet helemaal veilig. In Cherson heersen allerlei veiligheidsmaatregelen voor de 70.000 burgers die nog in de stad wonen, zoals een avondklok van 17 tot 8 uur. Burgers mogen de stad ook niet meer binnenkomen of verlaten zolang de maatregelen van kracht zijn.

De Russische troepen zouden de stad vol mijnen hebben gelegd, die nu moeten worden geruimd. ‘Overal hebben de bezetters hetzelfde doel: onze burgers zo veel mogelijk te vernederen’, zei Zelenski. ‘Maar geloof me, we gaan alles herstellen.’ Volgens de Oekraïense president hebben specialisten al bijna 2.000 mijnen, boobytraps en niet ontplofte projectielen opgeruimd. ‘Vergeet alsjeblieft niet dat de situatie in de stad nog steeds erg gevaarlijk is’, riep hij de burgers van de stad op.

De Oekraïense gouverneur van de regio, Jaroslav Janoesjevytsj, vertelde aan Oekraïense media dat Rusland veel mijnen heeft geplaatst op belangrijke infrastructuur. Hij hoopt dat de situatie binnen enkele dagen zal verbeteren, waarna de stad ook weer kan openen.

Ten slotte vrezen de burgers ook Russische bombardementen van de linkeroever van de rivier de Dnjepr. Het zuidelijke commando van de Oekraïense strijdkrachten zei maandag dat de Russische troepen ‘vuurschade bleven toebrengen aan onze troepen en de ontruimde nederzettingen langs de rechteroever’.