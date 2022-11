Slovenië krijgt eerste vrouwelijke president

Natasa Pirc Musar heeft zondag de tweede ronde van de Sloveense presidentsverkiezingen gewonnen en wordt het eerste vrouwelijke staatshoofd in de geschiedenis van het land. Dat meldt persbureau Reuters zondagavond.

Met 99 procent van de stemmen geteld heeft Pirc Musar, die eerder werkzaam was als journalist en advocaat, 54 procent van de kiezers voor zich weten te winnen. Haar tegenstander, de rechtse politicus en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Andze Logar, wist 46 procent van de stemmers te overtuigen.

Het presidentschap is in Slovenië een grotendeels ceremoniële functie, al is het staatshoofd wel opperbevelhebber van de strijdkrachten en benoemt deze ook verschillende topfunctionarissen, waaronder de gouverneur van de centrale bank. De meeste nominaties moeten wel nog door het parlement worden bevestigd.

De campagne van Pirc Musar spitste zich vooral toe op mensenrechten, de rechtsstaat en sociale welzijnskwesties. Als advocate stond ze eerder voormalig presidentsvrouw Melania Trump bij in een smaadzaak. ‘Ik zal mijn best doen om een echte president voor iedereen te zijn, om te werken voor fundamentele en constitutionele mensenrechten en democratische rechten en democratie’, zei Pirc Musar tegen verslaggevers na haar overwinning. ‘Het is tijd om het verleden de rug toe te keren, we hebben een toekomst om aan te werken.’

De verkiezing van de 54-jarige Pirc Musar wordt gezien als gunstig voor de recent aangetreden links-liberale regering van premier Robert Golob. Zijn groene partij Vrijheidsbeweging werd afgelopen april vanuit het niets de grootste.

In een reactie op de uitslag van de presidentsverkiezingen van zondag zei Golob tegen verslaggevers: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we goed zullen samenwerken om de gemeenschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken.’

Pirc Musar volgt Borut Pahor (59) op, die sinds 2012 president is. Hij mocht zich na twee termijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen.