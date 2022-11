Veel woonzorgcentra kampen met zo’n groot personeelstekort dat ze zich genoodzaakt zien een opnamestop in te voeren of zelfs hele afdelingen moeten sluiten. Volgens de VDAB is er maar één verpleegkundige voor vijf vacatures. Sollicitanten stellen hoge eisen. Intussen vullen jobstudenten, gepensioneerden en wisselende medewerkers de gaten in het werkrooster in. Hoe zwaar is de crisis in de ouderenzorg?