Iraanse president ondertekent verdrag over gevangenenruil

Onderhandelingen over het uitwisselen van Iraanse en Belgische gevangenen ­komen dichterbij. Maar het verdrag ­erover is nog niet in werking.

De Belgische Kamer bekrachtigde het verdrag over de gevangenruil al vorige zomer, maar de discussie ­erover is niet gaan liggen. De overeenkomst wordt nog altijd aan­geklaagd, internationaal en in eigen land, als een opening naar de uitlevering van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Die werd in België veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor het beramen van een bomaanslag op een druk bijgewoond congres van Iraanse opposanten in de buurt van Parijs, drie jaar geleden.

In ruil zou de Belgische hulp­verlener Olivier Vandecasteele, die begin dit jaar in Teheran werd gearresteerd, kunnen vrijkomen. ­Vandecasteele werd in februari dit jaar gearresteerd in Iran, om ­onduidelijke redenen.

Mogelijk is er ook een band met de VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali, die vijf jaar geleden in Iran ter dood is veroordeeld wegens vermeende spionage. Djalali heeft weliswaar niet de Belgische, maar de Zweedse nationaliteit.

De Iraanse president Ebrahim Raissi heeft zondag het verdrag over gevangenenruil met België ­bekrachtigd, waardoor de uitvoering ervan mogelijk wordt, zegt het Iraanse persbureau Inra.

Het verdrag werd op 24 augustus al goedgekeurd door het Iraanse parlement en vervolgens op 29 oktober door de zogenaamde Expeditieraad, een orgaan dat ­beoordeelt of een wet in overeenstemming is met de grondwet.

Pasmunt

Dat betekent nog niet dat er nu ook echt onderhandeld wordt. Het ­kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ontkent dat.

Eerder werden dergelijke ­onderhandelingen door federale regeringsbronnen wel al bestempeld als waarschijnlijk de enige manier om Vandecasteele vrij te krijgen.

De omstandigheden waarin hij is gevangengenomen blijven ­onduidelijk. Mogelijk wordt Vandecasteele gewoon vastgehouden als pasmunt voor de uitwisseling met Assadi.

Intussen blijft de internationale druk op België aanhouden om de veroordeelde terrorist niet te laten gaan. Een hele reeks bekende personages, onder wie de Frans-Colombiaanse ­politica Ingrid ­Betancourt en de Iraanse ­oppositieleidster in ballingschap Maryam Rajavi, probeert de uitlevering tegen te houden, onder meer door naar het Belgische Grondwettelijk Hof te stappen.