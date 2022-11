Union haalt volle buit binnen tegen Standard

Union heeft drie gouden punten meegepakt uit Sclessin: doelpunten van Vanzeir, Burgess en Nieuwkoop bezorgden de Brusselaars de volle buit, Dussenne en Zinckernagel scoorden tegen vanop de stip. Dankzij de overwinning klimt Union naar de tweede plek, Standard ziet de top 4 verder uitlopen.

Nog één keer moesten Standard en Union aan de bak voor de start van het winterse WK in Qatar, al was het zeker geen uitbolwedstrijd: beide ploegen konden een gouden zaak doen in het klassement bij een overwinning.

Union, de tweede beste uitploeg dit seizoen, wist waar het zich aan kon verwachten: eerder gingen Club, Antwerp en Anderlecht al bij al makkelijk voor de bijl op Sclessin, nu hoopte de thuisploeg ook Union aan dat indrukwekkende lijstje toe te voegen.

De eerste helft viel echter wat tegen: de wedstrijd lag erg veel stil door kleine foutjes, scheidsrechter Lawrence Visser had er zijn handen vol mee: in de eerste helft mocht hij al vijf gele kaarten uitdelen.

Qua kansen bleven we wat op onze honger zitten: de thuisploeg kwam als eerste driegen, maar twee kopballetjes van Perica mankeerden overtuiging. Union speelde best wel goed en creëerde dan ook de beste kansen, met een knappe goal tot gevolg: in de 23e minuut nam Vanzeir een afvallende bal op de slof, Bodart had geen verhaal. Een knappe goal bij de eerste echte kans voor de Brusselaars, enkel Boniface kwam eerder dreigen met een afstandsschot. Ook nadien was Union het gevaarlijkst, Bodart moest alles uit de kast halen om Nieuwkoop het scoren te beletten.

Bij Standard mankeerde het wat aan precisie: de wil was er wel, maar er slopen te veel slordigheden in het spel van de Luikenaars. Het was wachten op een geniale ingeving van Donnum: de Noor zette Alzate op slag van rust alleen voor Moris met een prachtig balletje tussendoor, maar de huurling van Brighton werkte veel te zwak af.

Aangename tweede helft

De tweede helft moest beterschap bieden voor Standard, en dat gebeurde ook meteen: Zinckernagel werd aangetikt in de zestien door Kandouss, scheidsrechter Visser wees resoluut naar de stip. Dussenne faalde niet: 1-1.

Het publiek van Standard moet je niet uitleggen hoe ze hun spelers dan moeten opzwepen: de putten energie uit de geweldige sfeer in het stadion, al kwam er op iets voorbij het uur een nieuwe koude douche: Teuma schilderde een corner op het hoofd van Burgess, die helemaal vrij de 1-2 tegen de touwen knikte. De Brit had een diepe buiging in petto voor het thuispubliek, dat hem trakteerde op enkele aanstekers.

Standard had echter meteen een antwoord in petto: Fossey bracht de bal in één tijd voor doel, Perica knikte binnen. Het Luikse publiek ging uit zijn dak, maar de lijnrechter stak (terecht) zijn vlag in de lucht voor buitenspel van de Kroaat.

In het slotkwartier ging het nog heerlijk op en neer: eerst had Bodart een schitterende redding in petto om Burgess het scoren te beletten, nadien liet Dragus aan de overkant de gelijkmaker liggen. De wedstrijd kon nog alle kanten uit, maar het was Nieuwkoop die in de 87e minuut de 1-3 tegen de touwen werkte na een schitterende run. Standard kreeg in minuut 93 nog wel een penalty - die werd omgezet door Zinckernagel -, maar de aansluitingstreffer kwam te laat.

Union pakt dankzij de overwinning drie gouden punten, voor Standard wordt de jacht op de top 4 na het WK extra moeilijk.

Standard: Bodart, Dussenne (70’ Canak), Bokadi, Laifis, Fossey, Balikwisha (84’ Ohio), Raskin, Alzate (70’ Cimirot), Donnum, Zickernagel, Perica (70’ Dragus)

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Lazare (82’ Puertas), Teuma, Lapoussin, Vanzeir (88’ Adingra), Boniface (82’ Eckert)

Doelpunten: 23’ Vanzeir (0-1), 53’ Dussenne (penalty, 1-1), 65’ Burgess (1-2), 87’ Nieuwkoop (1-3), 90+3’ Zinckernagel (penalty, 2-3)

Gele kaarten: 20’ Alzate, 22’ Kandouss, 38’ Laifis, 43’ Nieuwkoop, 43’ Donnum, 76’ Lazare, 90+1’ Lynen

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser