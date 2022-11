Krachtige explosie in centrum Istanbul: ‘Vier doden en 38 gewonden’

Er heeft zondagnamiddag een krachtige explosie plaatsgevonden in het centrum van de Turkse grootstad Istanbul. Er vielen daarbij minstens vier doden en 38 gewonden, tweet gouverneur Ali Yerlikaya.

De ontploffing gebeurde rond 16.30 uur (14.20 uur Belgische tijd) in de Taksim Istiklal-straat in de wijk Beyoglu, een drukke winkelstraat, op een moment dat daar erg veel volk was. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de ontploffing is. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen en de plek werd volledig afgezet.

Volgens de eerste berichten vielen er vier doden en 38 gewonden, meldt gouverneur Ali Yerlikaya op Twitter. Persagentschap Reuters schrijft dat er ambulances af en aan rijden. Helikopters cirkelen over het getroffen gebied.

De Turkse mediaregulator heeft een uur na de explosie een publicatieverbod afgeroepen op nieuws over de explosie. Nieuwsuitzendingen mogen geen beelden brengen, wat het moeilijk maakt om zicht te krijgen op de omvang van de schade. Volgens de hoofdofficier van Justitie van Istanboel is er een onderzoek geopend naar de explosie.

In 2016 werd de drukke winkelstraat al eens het doelwit van een aanslag. Toen stierven vijf mensen bij een zelfmoordaanslag.