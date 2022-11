In de VS is het kerstseizoen officieel aangebroken. De beroemdste kerstboom van het land kwam aan in New York. De spar werd opgezet voor het Rockefeller Center en kon nu al op heel wat bekijks rekenen. De boom is 25 meter hoog, 90 jaar oud en zal binnenkort versierd worden met meer dan 50.000 lichtjes.