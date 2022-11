In een zeldzaam interview met The International Tennis Hall of Fame drukt Kim Clijsters (39) haar dankbaarheid uit om de onaflatende steun van haar ouders en vertelt ze over de leverkanker van haar moeder. ‘Ik wist al vroeg dat het leven snel kan veranderen.’

