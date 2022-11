Joe Biden spreekt met Xi Jingping over ‘rode lijnen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag op de Zuidoost-Aziatische top ASEAN in Cambodja verklaard dat hij meer tijd heeft doorgebracht met de Chinese president Xi Jinping dan met andere wereldleiders. De twee hadden het over waar de ‘rode lijnen’ liggen.

‘We moeten gewoon uitzoeken waar de rode lijnen liggen en wat voor ieder van ons het belangrijkste is voor de komende twee jaar’, aldus Biden.

Zaterdag had Biden al bekendgemaakt dat de VS en de ASEAN-landen hun diplomatieke banden zullen versterken tot een ‘alomvattend strategisch partnerschap’, omdat de VS de invloed van China in de regio willen beperken.

In 2021 ging China met ASEAN al een gelijkaardig partnerschap aan, maar nu wil Peking nog een stap verder gaan en het strategische partnerschap ‘tot een hoger niveau’ tillen, klinkt het in een persbericht.

Biden zal in de marge van de ASEAN-top ook spreken met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida.