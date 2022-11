Tiener overleden bij hevig onweer in Spanje

In Spanje is bij hevig noodweer met veel regen, hagel en rukwinden minstens een dode gevallen. Het slachtoffer was een 17-jarige jongen die werd getroffen door een vallende tak in de stad Zaragoza, meldt de staatszender RTVE zaterdagavond.

In Zaragoza viel een tak op een 17-jarige jongen. Hij was op slag dood. De schade in de stad is er groot. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van de Spaanse stad Valencia werd zaterdag zelfs stilgelegd vanwege blikseminslagen en zware regenval. Ook elders in de regio heeft het vele water tot overlast geleid en zijn straten ondergelopen, melden regionale media. In het gebied zijn ook treinen en metro’s uitgevallen door het noodweer.

Foto: REUTERS

Sinds vrijdagavond zorgt een storm voor zware buien, wind en hagel in het gebied aan de Spaanse oostkust. Zaterdagochtend begon het harder te regenen en werd een startbaan van het vliegveld van Valencia getroffen door een blikseminslag, zei de luchtverkeersleiding. Ook wateroverlast zou de luchthaven parten spelen.