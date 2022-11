Legervliegtuigen botsen in de lucht tijdens airshow in Dallas: ‘Dit is een verschrikkelijke tragedie’

Twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn zaterdag tijdens een vliegshow in het Amerikaanse Dallas, voor de ogen van zo’n 4.000 toeschouwers, met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Er wordt gevreesd voor zes doden.

De Federal Aviation Administration (FAA) zegt dat een Boeing B-17 Flying Fortress en een Bell P-63 Kingcobra, twee oorlogsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zaterdagmiddag rond 13.30 uur (lokale tijd), met elkaar in botsing kwamen en neerstortten.

De crash vond plaats tijdens ‘Wings Over Dallas’, een vliegshow op Dallas Executive Airport, ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van het centrum van de stad. Op het moment van de botsing waren er zo’n 4.000 toeschouwers aanwezig. ‘Dit is een verschrikkelijke tragedie’, zo verklaarde burgemeester Eric Johnson. ‘Bid alstublieft voor de zielen van diegenen die hun leven riskeerden om onze families vandaag te entertainen en te onderwijzen.’

Kort na de crash zeiden lokale ambtenaren dat het onduidelijk was hoeveel mensen aan boord van beide vliegtuigen waren. Officiële bevestiging van het aantal slachtoffers kwam er nog niet, maar er waren vermoedelijk in totaal zes mensen aan boord van de twee toestellen. Het zou onder meer gaan om Terry Barker en Len Root, twee voormalige piloten van luchtvaartmaatschappij American Airlines. Ook de andere inzittenden kwamen meer dan waarschijnlijk om het leven. “Van de aanwezigen op de grond raakte niemand gewond”, aldus burgemeester Johnson.

Meerdere video’s die op Twitter werden geplaatst, tonen aan dat twee vliegtuigen in de lucht leken te botsen voordat ze allebei snel daalden, waardoor een groot vuur en zwarte rookpluimen de lucht in stegen. “Ik stond er gewoon naar te kijken”, zegt getuige Anthony Montoya. ‘Ik was in complete shock en ongeloof. Iedereen in de buurt snakte naar adem. Iedereen barstte in tranen uit.’

Tweede Wereldoorlog

De B-17, een immense viermotorige bommenwerper, was een hoeksteen van de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kingcobra, een Amerikaans gevechtsvliegtuig, werd tijdens de oorlog voornamelijk gebruikt door Sovjet-troepen. De meeste B-17’s werden gesloopt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en er zijn er vandaag de dag nog maar een handvol over, die volgens Boeing grotendeels te zien zijn in musea en vliegshows.

Niet de eerste crash

De Federal Aviation Administration en de National Transportation Safety Board (NTSB) zullen nu samen een onderzoek naar de crash voeren. De veiligheid van vliegshows - vooral bij oudere militaire vliegtuigen - is al jaren een punt van zorg. In 2011 kwamen 11 mensen om het leven in Reno (Nevada), toen een P-51 Mustang neerstortte op toeschouwers. In 2019 stortte een bommenwerper neer in Hartford (Connecticut), waarbij zeven mensen om het leven kwamen. De NTSB zei toen dat het sinds 1982 al 21 ongevallen had onderzocht waarbij bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog betrokken waren, waarbij 23 doden waren gevallen.