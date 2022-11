Ochtendgrijs ruimt in de loop van zondag plaats voor zon

Zondagmorgen kan het ochtendgrijs (nevel, mist of lage wolken) hardnekkig zijn maar over de Ardennen start de dag zonnig. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig, meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht vormt er zich opnieuw in meerdere gebieden mist of lage bewolking, vooral in de lagere gebieden en ten zuiden van de Ardennen. De minima schommelen tussen 0 en 5 graden met lokaal negatieve temperaturen in de Ardennen. De wind waait zwak tot soms matig en ruimt naar zuid tot zuidoost.

Maandag verwachten we in de Ardennen eerst lokale mistbanken en lage wolken die hardnekkig kunnen zijn. Elders is het meestal zonnig. In de loop van de namiddag of avond wordt het zwaarbewolkt vanaf de Franse grens, later gevolgd door perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Het KMI waarschuwt tot slot voor ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen en vraagt om zeer oplettend te zijn bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken”, die mogelijk een gevolg zijn van CO- intoxicatie.