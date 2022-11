Opnieuw incident in het voetbal: Charleroi-Mechelen voortijdig afgefloten door vuurwerk

Vooraf hadden de fans van Charleroi aangekondigd dat ze in de wedstrijd tegen KV Mechelen een actie op poten zouden zetten. Ondanks dat heel wat tennisballen en vuurwerk onderschept werden door de beveiliging, kregen heel wat fans toch een exemplaar het stadion binnengesmokkeld.

Het draait de laatste weken vierkant bij Charleroi. Coach Edward Still werd daardoor al opzijgeschoven. Dat de fans van Charleroi acties op poten hadden gezet, stond dus in de sterren geschreven. De Carolo’s probeerden de gemoederen nog te bedaren door een paar uur voor de match tegen KV Mechelen de aanstelling van Felice Mazzu officieel te maken, maar de fans hadden al laten verstaan door te gaan met hun acties.

Al na anderhalve minuut gooiden ze vuurwerk én een honderdtal tennisballen op het veld. Ze zongen ook enkele niet zo fraaie leuzen gericht aan het adres van voorzitter Mehdi Bayat, niet voor het eerst dit seizoen. De Storm Ultra’s van Charleroi hadden eerder op de dag al gezegd dat hun spandoeken gericht aan het bestuur en tegen het WK voetbal in Qatar in beslag waren genomen, maar exemplaren met ‘Fuck Bayat’ en ‘Fuck Qatar 2022’ waren toch binnen geraakt.

Niet iedereen bij Charleroi was echter opgezet met de actie van de harde kern. Heel wat fans keerden zich tegen de Ultra’s.

Na twee minuten kon de wedstrijd wel voortgezet worden. Dat was echter van korte duur. Tien minuten later was er weer opschudding. Opnieuw gooide de thuisaanhang vuurpijlen het veld op. Scheidsrechter Boterberg kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen.

Toch nog hervat

De wedstrijd werd uiteindelijk goed tien minuten later hervat, op voorwaarde dat er geen nieuwe incidenten zouden zijn. Charleroi nam daarop zelfs sportief het voortouw: in minuut 52 bracht Nadhir Benbouali de Zebra’s op voorsprong. Maar een dik kwartier later ontstaken enkele Charleroi-fans opnieuw Bengaals vuur in de tribune. Scheidsrechter Boterberg volgde daarop het reglement en floot voortijdig af. De mogelijke zege wordt daardoor een forfaitnederlaag voor Charleroi.

Voorzitter Bayat had vooraf al gereageeerd op de actie van de Charleroi-fans. ‘We hebben nu tien jaar geleden de ploeg overgenomen, er zijn mooie en minder mooie momenten geweest. Maar ik kan niet aanvaarden dat onze ultra’s de wedstrijd koste wat het kost willen stilleggen. We hebben positieve energie nodig, we doen er alles aan om met Charleroi terug naar boven te kijken. En we moeten Felice Mazzu een goeie start kunnen bieden.’