Iraanse vluchteling op wie film ‘The Terminal’ gebaseerd is, overleden in luchthaven

Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse politieke vluchteling die meer dan 18 jaar verbleef op de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, is er zaterdag overleden, zo vernam het Franse persbureau AFP van een bron op de luchthaven.

Mehran Karimi Nasseri, ook gekend als ‘Sir Alfred’, werd in 1945 geboren. Hij begon in november 1988 op de luchthaven Charles de Gaulle in Roissy, ten noorden van Parijs, te wonen na een reeks omzwervingen via Londen, Berlijn en Amsterdam in de zoektocht naar zijn moeder. Telkens werd hij door de autoriteiten weggestuurd, omdat hij geen papieren kon voorleggen. In 1999 kreeg hij in Frankrijk het statuut van vluchteling en een verblijfsvergunning.

Hij groeide op de luchthaven uit tot een symbool en werd het onderwerp van talloze radio- en televisiereportages, zowel in Frankrijk als daarbuiten. In 2004 werd zijn verhaal verfilmd door regisseur Steven Spielberg in ‘The Terminal’. Tom Hanks vertolkte de rol van Nasseri.

Na de film kwam de man naar verluidt terecht in een opvangtehuis in Frankrijk. Hij zou het grootste deel van het geld dat hij had gekregen voor de film, uitgegeven hebben, en was sinds enkele weken teruggekeerd naar de luchthaven. Daar, in terminal 2F, overleed hij zaterdag kort voor de middag. Mehran Karimi Nasseri zou een natuurlijke dood gestorven zijn. Hij had nog verschillende duizenden euro’s op zak.