Familie en vrienden nemen afscheid van Nicole ‘Josy’ Van Palm: ‘Ik ga nog heel dikwijls bleiten. Ik moet nog leren sterk zijn’

Nog één keer leken Nicole en Hugo samen op het podium te staan. ‘Goeiemorgen, morgen’ en ‘Pastorale’ weerklonken tijdens de begrafenisplechtigheid. ‘Je hebt me alles geleerd. Behalve je missen. Dat heb je me niet geleerd. Je was mijn eerste, mijn laatste, mijn alles’, schreef haar echtgenoot Hugo Sigal in zijn afscheidsbrief.

Het afscheid van Nicole ‘Josy’ Van Palm (76) werd het laatste concert van Nicole en Hugo. Frank Sinatra kreeg eventjes de microfoon voor ‘Love and Marriage’. Maar echtgenoot Hugo Sigal koos vooral voor muziek van henzelf. Of beter: van zijn Colleke. De plechtigheid in Zemst werd zaterdag bijgewoond door familie, vrienden en fans. En door veel collega’s: Jo Vally, Gert Verhulst, Karen Damen en Kristel Verbeke (beide ex-K3), Gunther Neefs,... Allen hadden ze niets dan goede worden over Nicole.

Haar metekind Sylvie dankte haar ‘Mimi’ voor het liefdesbad waar ze een leven lang werd in ondergedompeld. ‘Ondanks jullie drukke agenda’s was er altijd tijd voor ons. Het was altijd feest. Hoe zotter hoe liever, met Mimi op kop. Bedankt om mijn leven mooier te maken, en om muziek in mijn leven te brengen.’ Ze wou ook Hugo extra bedanken. ‘Jij bleef voor haar zorgen. Jij vond dat helemaal normaal. Wij vonden dat bewonderenswaardig. Bedankt dat ze altijd thuis is kunnen blijven.’

Nieuwjaarsfeest

Collega Dirk Van Vooren vertelde dat ‘Nicole en Hugo’ samen in zijn gsm-contacten zitten. En hoe dat een probleem is voor Siri en de carkit: Ik kan maar één persoon tegelijk bellen. ‘Ze was mis. Je kan toch twee mensen tegelijk opbellen. Zeker als ze Nicole en Hugo zijn. Deze week belde ik opnieuw. Naar Hugo alleen. Maar het voelde alsof ze op de achtergrond meeluisterde.’

Van Vooren keek terug naar hun jaarlijkse nieuwjaarsfeest. ‘Elke keer aten we fondue. En elke keer pikte ze mijn stokjes en duwde zijn mijn gehaktballetjes in de olie. En at ze zeven chocolade-mignonettes. En dan verstopte ze de papiertjes onder de borden van onze kinderen. De kinderen vroegen of dat normaal was. Ja, dat was normaal, dat was ons Colleke.’

Of toen ze als vrouw in de zeventig met Minnie Mouse-oren door Disneyland liep. ‘Ze vroegen weer of dat normaal was? Ja dat was normaal. Dat was ons Colleke.’

Van Vooren kende het duo door en door. Onder meer van de zomershows aan de kust. Ook de laatste jaren bleef het contact intens. ‘Hugo bracht haar nog mee naar onze voorstelling Het spook van de operette. Ze vergat toen al wat. Maar ze bleef altijd dat kleine meisje van 12. En dat meisje kwam af en toe nog eens piepen. Het was prachtig om te zien hoe Hugo voor haar bleef zorgen. Haar alert probeerde te houden.’

Brief van Hugo

Radiopresentator Jan Bosman nam op het einde van de plechtigheid het woord namens Hugo Sigal. Hij las een brief voor. ‘Jij hebt me geleerd om te wassen en te plassen. En te koken. Je leerde me bijna alles. Enkel je missen. Dat heb je me niet geleerd. Je missen is nu geen litteken op mijn ziel, maar op mijn hele lichaam.’

Hugo Sigal tijdens de plechtigheid. Foto: Belga

Over hun favoriete liedje van Barry White, ‘The first, the last, my everything’; schreef hij: ‘Je was mijn eerste, mijn laatste, mijn alles. Ik ga nog heel dikwijls bleiten. Ik moet nog leren sterk zijn. Ik weet niet of ik dat ga kunnen. Graag zien is mooi. Maar te graag zien, wil misschien wel zeggen dat dit verlies niet te dragen is. Wat zal ik je missen, wat zal ik je zo hard missen.’