Honderden aanwezigen op begrafenis jong koppel dat omkwam bij Condroz Rally

In de kerk van Braives, de gemeente in de provincie Luik, hebben zaterdagvoormiddag honderden aanwezigen de begrafenis bijgewoond van Margaux Remacle (16) en Romain Landeloos (18). De twee jongeren kwamen zondag om in Moha, deelgemeente van Wanze, toen ze werden aangereden door een rallywagen die deelnam aan de Condroz Rally en van het parcours af raakte.