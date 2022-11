In het centrum van Rijsel is zaterdagochtend een gebouw ingestort. Er zouden geen gewonden zijn gevallen omdat het gebouw ‘s nachts uit voorzorg is ontruimd. Dat meldt de burgemeester van de Noord-Franse stad, Martine Aubry.

‘Een jongeman kwam om 3 uur ‘s nachts thuis en merkte dat een muur (van het gebouw) krom was getrokken’, verklaart Aubry. Hij contacteerde de politie en de brandweer, die besloten het gebouw te ontruimen omdat er een ‘reëel gevaar’ was.

Zaterdagochtend vroeg stortte het gebouw, dat in een winkelstraat ligt, in. Dat gebeurde nog voor de winkels opengingen. Naburige gebouwen werden ook ontruimd. De brandweer is aanwezig om het puin te ruimen en agenten beveiligen de omgeving.

De brandweer gaat nog na of er slachtoffers zijn en er zijn ook al ambulances ter plaatse, stellen journalisten van AFP vast.