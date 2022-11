Van Quickenborne: ‘Iemand die aanslag wilt plegen op politie, komt niet eerst om hulp vragen’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft gereageerd op de kritiek na de dood van een politieagent bij een steekpartij in de Brusselse Noordwijk. ‘Om iemand te arresteren moet er een aanwijzing zijn van een misdrijf. Deze persoon vroeg om hulp’, verklaarde Van Quickenborne over dader Yassine M. in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Yassine M. (32) had zich donderdagochtend bij een politiekantoor aangemeld en daarbij dreigende taal geuit tegenover de politie. Hij werd door agenten naar het ziekenhuis gebracht, maar liep daar weer buiten nadat de politie vertrokken was. ’S avonds stak M. in de Aarschotstraat twee agenten neer. Politieman Thomas Monjoie (29) overleefde de aanslag niet.

‘Iemand die een aanslag wilt plegen op de politie, is niet iemand die eerst tot bij de politie komt om hulp te vragen’, stelde minister Van Quickenborne. ‘Daarom heeft het parket geoordeeld: deze persoon heeft hulp nodig, dus de politie gaat naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. U moet weten dat het parket van Brussel jaarlijks duizend van die inschattingen moeten maken, omdat nogal wat mensen worden opgenomen voor psychische problemen.’

Het Saint-Luc-ziekenhuis, waar Yassine M. naartoe werd gebracht, liet donderdag weten dat het ziekenhuispersoneel door de agenten niet op de hoogte gebracht werd hoe gevaarlijk de man was. ‘Wat daar precies is gezegd en niet gezegd en wat er is gebeurd, maakt deel uit van het onderzoek, daar kan ik geen commentaar op geven’, aldus Van Quickenborne. ‘Dit is een zaak tussen de politie en het ziekenhuis, op dat moment is het geen verdachte, maar een patiënt die moet opgenomen worden.’

Geen aanwijzingen van misdrijf?

Het Brusselse parket verklaarde ondertussen al dat er geen inschattingsfouten gemaakt werden de toen M. naar het ziekenhuis werd gestuurd. ‘Om iemand te arresteren moet er een aanwijzing zijn dat er een misdrijf gepleegd zal worden’, legt de minister uit. Die aanwijzingen waren er volgens Van Quickenborne niet. ‘Deze persoon heeft gezegd dat hij die aanslag niet wou plegen, dat hij een gewoon leven wou leiden.’

‘Stel dat die persoon was opgepakt bij een ander incident, was het een ander verhaal geweest’, stelt Van Quickenborne. ‘Hier gaat het over iemand die zichzelf aangeeft bij de politie en om hulp vraagt. Als die persoon een aanslag had willen plegen tegen de politie, was hij waarschijnlijk niet naar het kantoor gegaan, maar had hij de aanslag meteen gepleegd. Het gaat hier duidelijk om een persoon met psychologische problemen, en dat heeft het parket ertoe aangezet om die beslissing te nemen.’

Geen ontslag

Van Quickenborne is het niet eens met de kritiek van de vakbonden dat geweld tegen politie niet serieus genomen wordt. De minister wijst daarbij op de nultolerantie die hij heeft ingevoerd wat betreft geweld tegen de politie. ‘Men bevestigt mij dat het geweld tegen de politie vandaag strikter opgevolgd. Wat de vakbond zegt, klopt niet.’

De minister wil nu dat een onderzoek duidelijkheid biedt over de omstandigheden van de steekpartij. ‘Elke steen moet worden omgedraaid.’ Van Quickenborne is echter niet van plan om ontslag te nemen, zoals door sommige vakbondsleden werd gevraagd. ‘Ik ben wel degelijk bezig met de veiligheid, ook van onze politiemensen, en ik feliciteer hen met hun harde werk.’