‘Donald Trump maakt dinsdag presidentskandidatuur officieel’

Voormalig Amerikaans president Donald Trump, die zich volgens de geruchten opmaakt om opnieuw een gooi te doen naar het Witte Huis, zal zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2024 dinsdag officieel aankondigen. Dat heeft een van zijn naaste raadgevers vrijdag gezegd.

De vastgoedmagnaat had al eerder laten doorschemeren dat hij zich misschien kandidaat zou stellen, door te beloven dat hij een ‘grote aankondiging’ zou doen vanuit zijn huis in Mar-A-Lago, Florida.

‘President Trump zal dinsdag bekendmaken dat hij presidentskandidaat is. En het zal een zeer professionele, zeer zorgvuldige aankondiging zijn’, zei zijn adviseur Jason Miller op ‘War room’, de podcast van Steve Bannon, een goede vriend van Donald Trump.

‘Natuurlijk kom ik op. Ik ga het doen, en ik wil er zeker van zijn dat de mensen weten dat ik er klaar voor ben en dat we dit land weer op de rails moeten krijgen’, zou Trump aan Miller hebben verzekerd. ‘Iedereen weet dat ik me verkiesbaar ga stellen, dus laten we ervoor gaan’, aldus Trump.