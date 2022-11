Vier doden bij gewelddaad nabij München

In het Duitse Weilheim, zo’n 50 kilometer ten zuidwesten van München, zijn vrijdag bij een gewelddaad vier mensen dood aangetroffen. Dat heeft de politie gemeld.

De speurders vermoeden dat een 59-jarige man er twee vrouwen van 57 jaar en een 60-jarige man ombracht en vervolgens zelfdoding pleegde.

De 60-jarige man werd dood aangetroffen in de tuin van een appartementsgebouw vrijdagnamiddag. Zo’n twee uur later werd op een bank in een park ook het lichaam gevonden van de vermoedelijke dader. Later werden in de woning van de 59-jarige tot slot de twee vrouwen levenloos aangetroffen. Hun lichamen vertoonden volgens de politie sporen van ‘zware verwondingen’.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.