Zacht en zonnig weekend

Zaterdag en zondag blijft het droog, met zachte temperaturen en veel zon.

We krijgen zaterdag, na het oplossen van het lokale ochtendgrijs, opnieuw zonnig weer met enkele hoge wolkensluiers. Het wordt zacht met maxima van 11 graden nabij de grens met Luxemburg tot 17 graden in het land van Herve. De wind waait overwegend zwak tot lokaal matig uit het oosten tot zuidoosten, meldt het KMI.

Zaterdagavond en volgende nacht is het droog en rustig met slechts wat hoge wolkensluiers en lokaal vorming van enkele mistbanken of laaghangende bewolking. Minima over het algemeen van 0 tot 8 graden, in sommige Ardense valleien lichte vorst (tot -3 à -4 graden). Er staat een zwakke, over de Ardennen soms matige, oosten- tot zuidoostenwind.

Zondag wordt het zonnig met hoge wolkenvelden. ‘s Ochtends is er hier en daar mist of laaghangende bewolking. We halen maxima van 13 tot 17 graden. De wind waait overwegend zwak, over het Ardense reliëf matig, uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen.