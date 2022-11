OH Leuven haalt het met gemak van rode lantaarn Seraing

Na een twee op vijftien heeft OH Leuven nog eens kunnen winnen. En hoe. Het rolde Seraing op met 5-0 en staat opnieuw in de top acht. Een ferme opsteker om de WK-break mee in te trekken.

Seraing was de gretigste ploeg in de openingsfase, maar uiteindelijk kreeg Charaï toch een waardig afscheidscadeau. OHL kwam steeds meer in de wedstrijd en na iets meer dan twintig minuten leidde dat tot een doelpunt. De Norre legde breed op Maertens, die de 1-0 heerlijk tegen de netten krulde. De Leuvenaars duwden door, en met succes. Sissoko trok Ricca tegen de grond en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. De onvermijdelijke Gonzalez joeg zijn elfde van het seizoen zonder aarzelen links in doel.

Enkele minuten na de 2-0 was het helemaal boeken toe voor Seraing, dat met zijn tienen viel. Sissoko voerde een domme en gevaarlijke charge uit op Maertens en moest terecht gaan douchen. OHL profiteerde snel. Kiyine ging diep en legde aan, maar stuitte nog op een rood-zwarte verdediger. In de rebound schoof De Norre koeltjes nummer drie binnen. En nog zat het er niet op voor de eerste helft, want de Leuvenaars versierden nog een tweede strafschop toen Mbow Tamari onderuit haalde. Kiyine mikte de 4-0 knap in de linkerbovenhoek.

Na de pauze werd OHL onzuiverder en volgden er een tijdje geen doelpunten meer, tot de ingevallen Nsingi er diep in het slot nog 5-0 van maakte. Hij kopte een heerlijke voorzet van Mendyl tegen de netten..

Doelpunten: 23’ Maertens 1-0 (De Norre), 29’ Gonzalez 2-0 (strafschop), 42’ De Norre 3-0, 45’ Kiyine (strafschop) 4-0, 90’ Nsingi 5-0 (Mendyl)

OH Leuven: Cojocaru, Patris (79’ Dom), Pletinckx, Ricca, Mendyl, Malinov (65’ Keita), De Norre Maertens, Tamari (79’ Vlietinck), Kiyine (46’ Nsingi), Gonzalez (79’ Thorsteinsson)

Seraing: Galje, Opare, Bernier, Sylla, Mbow, Sissoko, Sambu (69’ Conceiçao), Cachbach (87’ Bunchukov), Poaty (81’ Mfomo), Elisor, Vagner

Gele kaarten: 28’ Sissoko, 45’ Vagner, 61’ Nsingi, 73’ Opare, 85’ Sylla, 85’ Elisor

Rode kaarten: 35’ Sissoko