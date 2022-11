Een potentieel gewelddadige extremist wandelt ’s ochtends een politiekantoor binnen om de agenten er hatelijk te bejegenen. ’s Avonds steekt hij er twee neer. Had dit voorkomen kunnen worden?

De 29-jarige agent Thomas M. is donderdagavond niet thuisgekomen van een patrouille. Toen hij in zijn politiewagen wachtte voor een rood licht in de Aarschotstraat, in de Brusselse Noordwijk, zou Yassine ...