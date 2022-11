Dader steekpartij verliet ziekenhuis voor hij psychiatrisch onderzocht werd

De man die donderdagavond in Schaarbeek een politieagent doodstak, had eerder op de dag zelf om hulp gevraagd. Maar zover kwam het niet: hij verliet uit eigen beweging het ziekenhuis voor hij kon onderzocht worden.

Voor hij donderdagavond een politieagent doodstak en een andere verwondde, was de 32-jarige Yassine M., die als ‘geradicaliseerd’ op de Ocad-lijst stond en die psychische problemen had, ’s voormiddags al het politiecommissariaat in Evere binnengestapt. ‘Hij maakte onsamenhangende opmerkingen, sprak over haat naar de politie toe en vroeg om psychologische zorg’, aldus het parket van Brussel.

Een gedwongen opname van de man was wettelijk gezien geen optie, ‘aangezien hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan’, klinkt het. Op verzoek van de magistraat begeleidde de politie de man naar de spoeddienst van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Woluwe. ‘De politiepatrouille bleef ter plaatse totdat de persoon door de verpleegkundigen werd overgenomen. Enkele uren later nam de politie opnieuw contact op met het ziekenhuis om te controleren of de persoon onder observatie was gehouden. Toen bleek dat de persoon het ziekenhuis had verlaten’, aldus het parket van Brussel.

In een reactie laat Saint-Luc weten dat het ziekenhuispersoneel door de agenten niet op de hoogte gebracht werd hoe gevaarlijk de man was. De man werd naar een wachtzaal gebracht in afwachting van een psychiatrisch onderzoek. Toen een verpleegster hem daar kwam ophalen, bleek dat hij op eigen initiatief het ziekenhuis verlaten had, aldus een mededeling. Iets wat het goed recht is van elke patiënt die zich aanbiedt op een spoeddienst, volgens Saint-Luc. Een psychiatrische evaluatie heeft daardoor niet kunnen plaatsvinden.

Enkele uren later stak hij twee agenten neer.