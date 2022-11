Bijna 8.000 kilo cocaïne ontdekt tussen bananen in Antwerpse haven: waarde van meer dan 200 miljoen euro

In een container is de haven van Antwerpen is ongeveer 7.900 kilo cocaïne gevonden, met een waarde van meer dan 200 miljoen euro, verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador. Er werden vier mensen opgepakt in Emmeloord, in het noorden van Nederland. Dat heeft de Nederlandse politie vrijdag bekendgemaakt.

De cocaïne werd al op 20 oktober ontdekt in Antwerpen, waarop de Belgische en de Nederlandse politie een gezamenlijk onderzoek opstartten. De container werd op 4 november opgehaald en naar een loods in Emmeloord gereden. Daar werden vier mensen gearresteerd.

De samenwerking kadert in de Belgisch-Nederlandse Quick Respons Unit van de Taskforce Cocaïnestromen Fortius. Vorige week werd ook al een man uit Eindhoven aangehouden in een onderzoek naar een poging tot invoer van een partij van 600 kilo cocaïne uit Colombia via de haven van Antwerpen naar Nederland.

‘Met de onderschepping van deze twee partijen bracht Fortius een gevoelige slag toe aan de georganiseerde misdaad’, zo staat in het persbericht. ‘Fortius heeft voorkomen dat deze partijen op de markt komen.’

De taskforce richt zich op de aanpak van grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen naar Nederland. Hij brengt politie, parket, douane en andere diensten van beide landen samen.