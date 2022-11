Politiebonden zeggen vertrouwen in Van Quickenborne op

De moord op een politieagent duwt de relatie tussen de politiebonden en de federale regering onder nul. Vooral minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wordt geviseerd. ‘Iemand die ons achter de schermen aanvalt.’

‘Wij eisen meer respect van deze ­Vivaldiregering.’ Met een inderhaast gemaakte affiche kondigde het gemeenschappelijke front van politievakbonden vrijdag een betoging aan in Brussel op 28 november.

Die manifestatie komt er na de aanslag van donderdag en is expliciet gericht tegen de federale overheid en vooral tegen de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Hij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid’, fulmineerde Vincent Houssin van het VSOA. Ook bij de andere bonden valt zijn naam. ‘Momenteel is het vertrouwen helemaal zoek. Eerlijk, we hebben het gehad met Van Quickenborne,’ aldus Carlo Medo van het NSPV.

De vertrouwensbreuk kent twee oorzaken. Ten eerste is er de aanslag zelf, waarbij de parketmagistraat oordeelde dat Yassine M. niet gedwongen kon worden opgenomen, ondanks het feit dat de man op de Ocad-lijst gesignaleerd stond. Dat het parket vrijdag al besloot dat er toch geen fouten waren gemaakt, valt heel slecht. ‘Hoe durft men dat al te besluiten wanneer er een politieagent is gestorven als gevolg van wat er is beslist,’ reageert Houssin geschokt.

Het draagt bij aan het gevoel dat het parket geweld op de politiediensten nog steeds onvoldoende ernstig neemt. Nochtans kwam er in 2020 nog een rondzendbrief van het College van procureurs-generaal, die volgens Van Quickenborne ‘nultolerantie en lik-op-stuk­beleid’ garandeerde – een belofte uit het regeerakkoord. Klachten seponeren vanwege capaciteitsproblemen zou niet meer gebeuren. En al vanaf één dag arbeidsongeschiktheid zou er vervolgd worden.

Vincent Van Quickenborne. Foto: belga

De praktijk is anders, vinden de bonden. ‘De rondzendbrief laat wel degelijk nog toe dat zaken geseponeerd worden. En we krijgen geen uitleg waarom dat dan gebeurt’, zegt Joery Dehaes van ACV Puls. ‘Vorige week nog werden hooligans vrijgesproken door een procedurekwestie voor rellen waarbij een commissaris een gebroken kaak opliep. Wekelijks zie ik zaken die zonder gevolg blijven. Nu is er een dode gevallen’, merkt Houssin op. ‘Het gebrek aan sterke reactie maakt dat het geweld toeneemt. De dood van een collega is de druppel’, besluit Medo.

Niet iedereen is zo negatief. ‘Ik begrijp de frustratie van de bonden, maar na dertig jaar ervaring merk ik dat geweld tegen politie wel degelijk strikter opgevolgd wordt,’ vindt Michel Goovaerts, korpschef Brussel Hoofdstad-Elsene. Tim De Wolf, dienstdoend procureur des konings van Brussel, spreekt ‘met klem’ tegen dat geweld tegen politie onbestraft blijft.

Pensioen en loon

Dat de bonden toch zo hard uithalen, heeft te maken met een tweede conflict met Van Quickenborne. Ze stellen hem samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) verantwoordelijk voor de beslissing bij de recente begrotingsgesprekken om een bepaald eindeloopbaanregeling (Navap) af te bouwen. ‘De minister van Justitie is één van onze voogdijministers. Je zou verwachten dat die het voor ons opneemt. Maar we zien hem niet’, zegt Luc Breugelmans van de ACOD. ‘Achter de schermen doet hij ondertussen niets anders dan ons statuut aanvallen,’ sneert Dehaes.

Voor hun andere voogdijminister, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), zijn de bonden milder. Zij kon een loonakkoord onderhandelen dat twee van de vier vakbonden steunden. ‘Maar we stellen vast dat ook zij in de kou is gezet door haar eigen regering’, zegt Medo, waarmee hij naar het feit verwijst dat de loonsverhoging uitgesmeerd wordt in de tijd. Keer op keer gaan de beschuldigende vingers richting Open VLD. Niet toevallig gingen de bonden onlangs betogen bij een congres van de partij.

Na deze week is het vertrouwen helemaal weg. Eisen de bonden het ontslag van Van Quickenborne? ‘De minister is groot genoeg om zelf conclusies te trekken. Daarvoor heeft hij ons niet nodig’, antwoordt Houssin veelbetekenend.

Van Quickenborne ging op VTM Nieuws niet in op een eventueel ontslag. ‘Ik begrijp dat er veel emotie is. De onderste steen moet worden omgedraaid.’ Maandag worden hij en Verlinden ondervraagd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.