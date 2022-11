Vaticaan opent vooronderzoek naar kindermisbruik door Franse kardinaal

Het Vaticaan heeft vrijdag de opening aangekondigd van een vooronderzoek na onthullingen van een nieuw seksueel misbruikschandaal door de Franse kardinaal Jean-Pierre Ricard, die heeft bekend 35 jaar geleden ‘verwerpelijk’ gedrag te hebben vertoond met een veertienjarig meisje.

‘Naar aanleiding van de elementen die de afgelopen dagen naar voren zijn gekomen en naar aanleiding van de verklaring van kardinaal Jean-Pierre Ricard, is besloten om een vooronderzoek in te stellen’, zei de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, Matteo Bruni.

Kardinaal Ricard (78) bekende eerder deze week dat hij 35 jaar geleden een meisje misbruikt heeft, toen hij parochiepriester was. Daarna was hij van 2001 tot 2019 bisschop in de regio rond Bordeaux. ‘Mijn verwerpelijk gedrag leidde onvermijdelijk tot zware en blijvende gevolgen voor deze persoon’, aldus Ricard in een verklaring, waarin hij om vergeving vroeg.

Frankrijk loopt er momenteel een onderzoek wegens misbruik naar elf (ex-)bisschoppen, maakte Eric de Moulins-Beaufort als voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie bekend.