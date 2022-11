Foodblogster Karolien Olaerts houdt het gezond en gebruikt peer als zoetmaker in dit recept. ‘Deze zachte koekjes op basis van havermout zijn hier vaak in huis. Ze doen dienst als zoete snack bij de koffie, als voedzaam tussendoortje en zelfs als on-the-go-ontbijt.’

Ingrediënten

- 75 g pecannoten + 20 extra voor de afwerking

- 300 g rijpe peer (gewogen zonder klokhuis, maar met schil)

- 100 g havermout (glutenvrije havermout bij intolerantie)

- ½ tl bakpoeder

- ½ tl kaneel

- ¼ tl gemberpoeder

- ¼ tl gemalen kardemom

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Hak 75 g pecannoten in een kleine foodprocessor tot een grof meel (of doe dit met de hand). Zorg ervoor dat er nog wat stukjes overblijven.

3. Snijd de peer in grote stukken en mix deze (inclusief schil) met een staafmixer of kleine foodprocessor tot puree. Schep de perenpuree om met de gemalen pecannoten, de havermout, het bakpoeder en de specerijen tot alles gelijkmatig verdeeld is. Laat het mengsel 10 minuten staan.

4. Bekleed een bakplaat met een siliconen matje of bakpapier. Neem een schepje van het deeg in je handen, rol er een balletje van (dat hoeft niet heel precies, het deeg is te lopend om vaste balletjes te maken) en druk dit zachtjes aan op de bakplaat. Maak zo 20 schijfjes. Leg op elk schijfje een halve pecannoot en druk deze zachtjes aan.

5. Plaats de koekjes 20 minuten in de oven. Laat ze vervolgens 10 minuten afkoelen op de bakplaat en daarna op een rooster.

Tips: In een luchtdichte opbergdoos of pot in de koelkast zijn deze koekjes wel vijf dagen houdbaar. Berg ze pas op als ze volledig afgekoeld zijn.

Kardemom past ongelooflijk goed bij peer. Deze specerij maakt deze koekjes uniek en voor mij is het dan ook een essentieel ingrediënt. Gemalen kardemom vind je bij de betere supermarkt en de Turkse kruidenier. Als je niet zo’n fan bent, vervang kaneel, gember en kardemom dan door 1 theelepel speculaaskruiden.

Foto: Ellen Van Gool