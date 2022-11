Deze ultieme herfstcreatie van Vanja van der Leeden, uit haar kookboek ‘Insane’, bestaat vooral uit gestoomde groenten en zelfgemaakte gnocchi. Gebruik eventueel kant-en-klare gnocchi als je tijd beperkt is en vul aan met gekookte kastanjes. In plaats van de gnocchi te koken, kun je ze ook prima kort opbakken of roosteren.

Ingrediënten

- 500 gram pastinaak, geschild (of peterseliewortel)

- 75 gram kastanjebloem (tarwebloem kan ook)

- eventueel een handvol gekookte kastanjes (in de winkel te koop)

- 25 gram tarwebloem (voeg meer bloem toe als je van steviger gnocchi houdt)

- 1 tl zout

- ½ tl nootmuskaatpoeder

- 1 eidooier

Tijmpesto

- ½ bos tijm (ca. 7,5 gram)

- 1 bos basilicum (ca. 7,5 gram)

- 1 flinke knoflookteen, gepeld

- 30 gram pijnboompitten

- 75 ml olijfolie + 2 eetl. olijfolie om te bakken

- rasp en sap van een ½ bio-citroen

- gram Parmezaanse kaas

- 200 gram paddenstoelenmix

- snuf zout

- 400 gram kleine spruitjes

- versgemalen zwarte peper

Ook nodig

- Pureeknijper

Bereiding

1. Gnocchi maken is niet moeilijk, maar zonder bepaalde handigheidjes kun je behoorlijk lopen hannesen. Zo werkt een pureeknijper heel fijn voor de juiste luchtige consistentie. Zet dat ding dus op je verlanglijstje. Daarnaast helpt het om de groente in kwestie zo droog mogelijk te koken. Ik stoom de pastinaak, in de schil zou nog beter zijn maar dat duurt langer.

2. Verwijder het onderkantje van de pastinaken en snijd in stukken. Stoom in 10 tot 15 minuten zacht. Knijp ze nog warm door een pureeknijper boven een ruime kom. Meng de warme puree met het kastanjemeel, de tarwebloem, het zout, nootmuskaatpoeder en de eidooier en meng fluks tot een zacht, samenhangend deeg.

3. Strooi wat bloem op een schoon werkvlak. Verdeel het deeg in porties er rol er lange dunne slierten van. Snijd de slierten in kleine plakjes van 1 centimeter dikte. Kerf er een ribbeltje in met een vork. Bestrooi 2 grote borden met wat bloem en leg de gnocchi erop. Dek af en bewaar tot gebruik in de koelkast.

4. Maak de tijmpesto. Ris zoveel blaadjes van de takjes tot je 5 eetlepels hebt. Hak het basilicum grof. Doe de kruiden in een hoge maatbeker. Voeg de knoflook, de pijnboompitten, de olijfolie, de citroenrasp en het citroensap en de Parmezaanse kaas toe en maal tot pesto met de staafmixer.

5. Veeg de paddenstoelen schoon en snijd grotere exemplaren kleiner. Verhit een ruime koekenpan en voeg 1 eetlepel olijfolie toe. Bak de paddenstoelen op hoog vuur bruin, voeg tegen het einde van de baktijd een snuf zout toe. Neem uit de pan zodra ze gaan slinken.

6. Schoon de spruiten en halveer ze. Zet een ruime pan met gezouten water op. Blancheer de spruiten. Verhit de koekenpan opnieuw. Voeg nog 1 eetlepel olijfolie toe en schep de spruiten met een schuimspaan uit het kokende water in de koekenpan. Laat op middelhoog vuur nog 5 minuten bakken.

7. Kook de gnocchi in de spruitenpan tot ze boven komen drijven – eventueel in porties zodat ze elkaar niet verdringen. Kook ze echt maar kort, haal ze met een schuimspaan uit het water zodra de eerste boven komen drijven. Schep ze bij de spruitjes.

8. Schep de tijmpesto en de paddenstoelen erbij en meng (voorzichtig met de delicate gnocchi en paddenstoelen!). Verdeel over 4 borden en maal er nog zwarte peper over.

Foto: Remko Kraaijeveld