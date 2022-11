Dahl is een populair eenpansgerecht uit de Indiase keuken, dat traditioneel met linzen wordt klaargemaakt. Rode linzen zullen sneller zacht worden dan andere kleurvarianten, en dus zijn ze geschikt om de dahl snel te doen binden.

Ingrediënten (voor 4 personen)

3 rode uien

2 teentjes knoflook

1 stuk gember

1 rode chilipeper

4 grote wortelen

1 zoete aardappel

1 kleine (kastanje)pompoen

1 tl komijnzaad

1 tl korianderzaad

1 tl mosterdzaadjes

1 snuf kurkuma

1 flinke snuf kaneelpoeder

Enkele verse curryblaadjes (eventueel)

300 g rode linzen

1,5 l bouillon

200 ml kokosmelk

boter

Zout

Voor de afwerking:

Sinaasappel, verse koriander, geroosterde kokosschilfers & yoghurt

Bereiding

1. Hak de ui, knoflook, gember en chilipeper fijn. Smelt een klontje bakvet in een grote kookpot met stevige bodem en stoof hierin de fijngehakte groenten en kruiden aan, op een laag vuur in ongeveer 10 minuten. Schil ondertussen de wortelen en zoete aardappel en snijd in blokjes.

2. Vijzel het komijn-, koriander- en mosterdzaad en voeg samen met de kurkuma, kaneel en curryblaadjes toe aan het uimengsel. Bak enkele minuten mee zodat alle smaken goed vrijkomen. Voeg een scheutje bouillon toe wanneer de kruiden dreigen aan te bakken.

3. Snijd ondertussen ook de pompoen in stukjes en doe ze erbij, samen met de wortel- en zoete-aardappelblokjes. Roer om en laat alles nog 5 minuten verder stoven.

4. Spoel de rode linzen grondig af en voeg toe. Giet de bouillon erbij en breng op smaak met een flinke snuf zout. Breng aan de kook en laat ongeveer 25 minuten zachtjes verder pruttelen tot de groenten gaar zijn. Roer er helemaal aan het eind de kokosmelk onder. Proef of het gerecht extra zout en peper nodig heeft.

5. Verdeel over borden en werk af met wat verse koriander, geroosterde kokosschilfers, geraspte sinaasappelzeste en een flinke dot yoghurt. Snijd de sinaasappel in partjes en zet bij op tafel, zodat wie hier zin in heeft ze kan uitknijpen boven zijn bord.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven