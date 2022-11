Groenten stoven onder boterpapier is een keukentruc die menige topchef hanteert. Met het papier creëer je een klein stoomoventje dat de pure smaak van je groenten naar boven haalt, in het geval van rode biet is dat aardse zoetheid.

Ingrediënten

4 rode bieten

1/2 citroen

1 el yoghurt

1 scheutje olijfolie

Versgemalen zwarte peper & zeezout

Bereiding

1. Schil de bieten, snijd ze in stukjes en doe in een kookpot. Voeg een klein scheutje water toe en besprenkel met olijfolie. Breng op smaak met zeezout en een flinke draai van de pepermolen.

2. Dek af met een velletje bakpapier dat je langs de zijkanten een beetje dichtvouwt, zodat de bietjes ingepakt zitten, en zet het deksel op de kookpot. Stoof op een laag vuur in ongeveer 25 minuten gaar.

3. Haal van het vuur en laat even afkoelen. Mix fijn met een staafmixer of blender. Roer een lepel yoghurt door de spread en werk af met een kneep citroensap. Proef of extra peper of zout nodig is.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Karmen Ayvazyan