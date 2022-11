Het zoete van de appel en het opgewekte van gin houden de soms licht wrange smaak van jeneverbes mooi in toom. Ook varkensvlees vaart wel bij deze specerij, vandaar de keuze voor een koteletje, maar een stevige boerenworst erbij smaakt even lekker. Je kunt er puree bij serveren of de aardappelen achterwege laten (reken dan wel op iets meer groenten of een halve spitskool extra).

Ingrediënten (voor 2 eters)

1 spitskool

2 appels

75 ml gin

7-tal jeneverbessen, gekneusd

1 flinke klont boter

Zwarte peper & zout

Lekker voor erbij: aardappelpuree

Voor het vlees:

2 varkenskoteletten (van ongeveer 2 cm dik)

1 ongepelde teen knoflook, gekneusd

2 takjes verse rozemarijn

1 klont boter

1 scheut olijfolie

Zwarte peper & zout

Bereiding

1. Haal het vlees een halfuurtje op voorhand uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur kan komen.

Smelt op een laag vuur een klont boter in een grote kookpot met stevige bodem waar een deksel op past. Snijd ondertussen de kool overlangs doormidden en daarna elke helft in 4 parten. Haal het klokhuis uit de appels (schillen hoeft niet) en snijd in partjes. Houd 1/2 appel opzij voor de afwerking.

2. Doe alles samen met de jeneverbessen en een flinke snuf peper en zout in de kookpot. Giet de gin erbij, roer om en wacht een minuut, zodat de alcohol wat verdampt. Zet het deksel op de pot en laat 30 minuten zachtjes sudderen, zo heeft de kool nog wat beet.

3. Laat om het vlees te bakken een klontje boter en scheut olijfolie heet worden in een pan op middelhoog vuur. Het vuur moet hoog genoeg zijn zodat het vlees dichtschroeit en een korstje krijgt, maar niet zo hoog dat de boter verbrandt. Kruid het vlees met peper en zout. Leg in de pan samen met de knoflook en rozemarijn.

4. Bak elke zijde 3 minuten, lepel wanneer het vlees omgedraaid is voortdurend bakvet over de al gebakken kant (arroseren). Als het vet dreigt te verbranden, kun je een extra klontje koude boter toevoegen. Haal het vlees uit de pan en laat afgedekt met aluminiumfolie nog even rusten.

5. Snijd ondertussen de opzij gehouden halve appel met een scherp mesje of mandoline in dunne schijfjes en meng onder de gesmoorde kool.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven