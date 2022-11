Yassine M., geradicaliseerd in de cel en vrij zonder voorwaarden

Yassine M. (32), de man die donderdag in Brussel aan het Noordstation een politieagent neerstak, kwam eind 2019 vrij zonder voorwaarden. M. zat volgens onze informatie zijn hele straf uit, die hij kreeg wegens een reeks overvallen met geweld. Zijn gevangenschap verliep woelig door zijn radicalisering.

Yassine M. stond volgens onze bronnen na zijn vrijlating in 2019 wel onder toezicht van Caprev, de overheidsdienst van de Franse Gemeenschap die helpt bij deradicalisering van mensen die zich tot de gewelddadige islam hebben bekeerd. Ook stond M. als ‘Potentieel Gevaarlijke Extremist’ (PGE) op de Ocad-lijst. Sinds wanneer precies is niet duidelijk, maar feit is dat M., die uit een geradicaliseerde Brusselse familie komt, in 2015 in de gevangenis de eerste tekenen van radicalisering zou hebben vertoond.

M. liep zijn straf op in 2013 vanwege een reeks overvallen met geweld. Uit drie arresten van de Raad van State die De Standaard kon inzien, blijkt dat de detentie van M. zeer woelig is verlopen. Hij werd vijf keer verplaatst naar een andere gevangenis, liep verschillende tuchtstraffen op en zat onder meer in de gevangenissen van Marche en Famenne, Nijvel, Andenne, Lantin en Itter. Op 9 juni 2017 werd hij overgeplaatst van Itter naar Lantin als gevolg van een geval van agressie tegenover een cipier.

Dat voorval gebeurde toen M. al opgesloten zat in de Deradex-vleugel in Itter. In die vleugel zitten gevangenen bij wie het risico groot wordt geacht dat ze andere gedetineerden proberen te beïnvloeden met hun radicale ideeën. De directie van het Gevangeniswezen achtte de kans daartoe in het geval van M. zeer groot. In de arresten staat letterlijk: ‘de klager heeft religieus-extremistische ideeën en probeert andere gedetineerden van zijn ideologie te overtuigen’.

Post gecontroleerd

Omdat het risico dat hij anderen zou proberen te radicaliseren niet was verminderd, werd M. ook in Lantin onder een speciaal regime opgesloten. Zo werd zijn post gecontroleerd en kreeg hij beperkt bezoek. Later werd hij overgebracht naar de Deradex-afdeling in Hasselt. Pogingen van M. om dat regime bij de Raad van State aan te vechten, liepen tot drie keer toe op niets uit. Hij bleef onder strikt regime tot zijn vrijlating eind 2019.

Wat Yassine M. heeft gedaan en hoe hij werd opgevolgd in de drie jaar vanaf het moment van zijn vrijlating tot hij donderdag twee agenten aanviel heeft gedaan, is nog onduidelijk. Omdat hij zijn volledige straf had uitgezeten en nooit veroordeeld is voor terrorisme, kwam hij vrij zonder voorwaarden. Of hij tijdens zijn detentie al mentale problemen had, is ook niet zeker. Het onderzoek zal dat duidelijk moeten maken.

Harold Sax, de advocaat van M. bij de verschillende procedures die hij had ingespannen bij de Raad van State, wilde geen commentaar kwijt.