Laurens Sweeck pakt in Superprestige Niel tweede zege van het seizoen

Laurens Sweeck heeft in Niel de tweede Superprestigemanche van het seizoen gewonnen. Hij leek er in de eerste helft van de cross een lange solo van te maken, maar kon pas in de laatste rondes afrekenen met een sterke Lars van der Haar. Europees kampioen Michael Vanthourenhout werd derde.

Vijf dagen nadat hij de Europese titel had veroverd in Namen, stond Michael Vanthourenhout voor het eerst aan de start in zijn nieuwe sterrentrui. De locatie was Niel, waar traditioneel op Wapenstilstand de Jaarmarktcross gereden wordt. De topfavoriet was echter niet Vanthourenhout, maar Laurens Sweeck: de zandspecialist vond in Niel een mooie strook om het verschil te maken.

Het was Zwitsers kampioen Kevin Kuhn die in de straten van Niel de beste start nam en als eerste het veld indook. Een afscheiding kwam er niet meteen: er was een kopgroep met een tiental renners, ondanks wat prikjes van onder meer Eli Iserbyt en Vanthourenhout. Ook Lars van der Haar – die in de Nederlandse kampioenstrui rondrijdt sinds hij zijn Europese tricot moest afgeven – ging goed mee. Opvallend, want Van der Haar had tijdens de opwarming nog zijn schouder ontwricht.

Sterke Sweeck in beginfase

Niemand bleek in de eerste helft van de cross opgewassen tegen Sweeck. De voormalige Belgische kampioen moest even afrekenen met een kettingprobleem, maar trok in de derde ronde al een gaatje in de lange zandstrook, waarna hij doorstoomde. Vanthourenhout leek op een modderig stuk nog de oversteek te kunnen maken, maar de kersverse Europese kampioen bleef even haperen en zag het gat groter worden.

Achter Sweeck toonde zich een onverwachte naam: de 21-jarige Witse Meeussen, vorig weekend nog derde op het EK voor beloften. Meeussen reed een tijdje op de derde plaats, maar moest passen toen Van der Haar en teamgenoot Vanthourenhout het tempo opdreven. Dat duo kreeg in de zesde ronde ook Sweeck terug in het vizier, toen die eindelijk eens minder goed door de zandstrook reed.

Tweestrijd in slotronde

Van der Haar kreeg vleugels en naderde tot op zes seconden van Sweeck, om in ronde zeven vervolgens tot op het wiel van de voormalige Belgische kampioen te komen. Vanthourenhout moest passen en viel alleen maar verder terug: het publiek in Niel mocht in de laatste twee rondes dus uitkijken naar een tweestrijd.

In de voorlaatste ronde zette Sweeck zich nog eens op kop voor de zandstrook, maar ver reed hij niet. Hij en Van der Haar gingen dus samen de slotronde in. Sweeck zette de Nederlander nog voor de zandstrook onder druk en had bij het opdraaien ervan al enkele meters voorsprong. Van der Haar moest van de fiets, waarna zijn kansen verkeken waren.

Sweeck kwam met drie tellen voorsprong op Van der Haar over de meet en pakte zo na de Wereldbeker van Maasmechelen zijn tweede zege van dit seizoen. Hij is meteen de nieuwe leider in de Superprestige. Michael Vanthourenhout kwam op ruim een halve minuut als derde over de meet. Eli Iserbyt kampte met een zadelbreuk, maar vocht zich nog knap naar de vierde plaats.