Verdachte overval opgepakt dankzij tracker onder Porsche Mark Van Bommel

De Antwerpse politie heeft een 25-jarige man uit Kapellen opgepakt voor de poging tot overval op Antwerptrainer Mark Van Bommel. Onder meer de tracker onder de Porsche van Van Bommel leidde de speurders naar de verdachte.

De 45-jarige Mark van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober 2022, even na middernacht, de ondergrondse garage van zijn appartementsgebouw aan de Entrepotplaats op het Eilandje in Antwerpen binnen. In de parking bleek hij opgewacht te worden door een man die gewapend was met een vuurwapen en die een zaklamp bij zich had.

Van Bommel zette zijn auto echter in achteruit en reed de parking weer uit. Op straat botste hij tegen een geparkeerde Mercedes waardoor een alarm begon te loeien. Van Bommel begon volgens het parket ook luidkeels om hulp te roepen, waarop de dader te voet wegvluchtte.

Verdachte ontkent

Omdat de aanpak erop wees dat de dader goed wist waar en wanneer hij Mark Van Bommel zou kunnen aantreffen, werd de Porsche van de Antwerptrainer in beslag genomen voor verder onderzoek. ‘Onder de wagen werd een tracker teruggevonden’, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Het was onder meer die tracker die de speurders van de lokale recherche van de politiezone Antwerpen naar een verdachte geleid heeft. Ook camerabeelden van de omgeving van de mislukte overval wezen de onderzoekers in de richting van een 25-jarige man uit Kapellen. ‘Hij werd donderdagnamiddag opgepakt’, zegt Aerts. ‘De man ontkende in zijn eerste verklaringen zijn betrokkenheid.’ De verdachte werd aangehouden en zal volgende week voor de raadkamer verschijnen.

Mislukte horlogeroof?

Zolang de verdachte de feiten ontkent zal niet duidelijk worden waarop hij het gemunt had. In de omgeving van het onderzoek valt wel te horen dat de piste van een mislukte horlogeroof waarschijnlijker is dan die van een mislukte carjacking. Een dure Rolex is op de zwarte markt gemakkelijker te slijten dan een Porsche. Ook in Nederlandse media werd de afgelopen weken al aangehaald dat de dader het allicht op het horloge van de Antwerpcoach voorzien had.

Luxehorloges zijn een populair goed bij criminelen, in een niet zo ver verleden werden ook ondernemers Bart Versluijs en Miguel Dheedene met geweld van hun peperdure klokken beroofd. In Nederland was enkele jaren geleden zelfs een ‘Rolexbende’ actief, die klanten volgde uit exclusieve horecazaken en hen nadien beroofde op een rustige plek, vaak met extreem geweld.

Van Bommel deed de eerste dagen na het incident nogal luchtig over het voorval, maar inmiddels beseft hij naar verluidt zeer goed dat hij aan een drama ontsnapt is. Hij heeft al zijn kostbare spullen van de hand gedaan om in de toekomst minder kans te lopen om nogmaals geviseerd te worden. Van Bommel verblijft op dit moment niet meer in het bewuste appartement: hij zou graag verhuizen.