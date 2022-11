Drummer, sportieveling en deel van tweeling: agent Thomas M. (29) overleefde mesaanval niet

Politieagenten Jason P. en Thomas M. stonden donderdagavond te wachten voor een rood licht, toen ze plots werden aangevallen door een man met een mes. De agressor stak eerst het mes in de hals van de 29-jarige Thomas M. Die stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Thomas M. (29) en Jason P. (23) konden het goed met elkaar vinden. De twee waren gisterenavond samen op patrouille in Schaarbeek toen het drama zich voltrok. Jason P. kon in al het tumult nog om bijstand oproepen via de dispatch, maar toen de hulp arriveerde, waren beide agenten al zwaar toegetakeld. De dader werd geneutraliseerd door een van de ter hulp gesnelde inspecteurs en Jason en Thomas werden in alle haast overgebracht naar het ziekenhuis.

Jason werd met spoed geopereerd en verkeert intussen buiten levensgevaar. Thomas M. had minder geluk. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 29-jarige jongeman, afkomstig uit Donceel, in de provincie Luik, was nog maar vier jaar in dienst bij de politie. Enkele jaren geleden werkte hij nog in de horeca. In zijn vrije tijd was Thomas een drummer en een sportieveling, zo trok hij geregeld de bergen in om te gaan skiën. Hij had een tweelingbroer en een zus.

‘We hebben een van de onzen verloren’, reageert Olivier Slosse, korpschef van de politiezone Brussel-Noord waar Thomas werkte. ‘Hij werd al een beetje als een ancien bestempeld en veel collega’s klopten dan ook bij hem aan om raad. Het is verschrikkelijk om iemand veel te vroeg en in deze omstandigheden te moeten afgeven. Iedereen in het korps zit met veel vragen.’

Verslagenheid

De brutale dood van Thomas M. is ook in zijn geboortestreek op ongeloof onthaald. Arnaud Delvaux, schepen van stedenbouw, kerkfabriek, vernieuwbare energieën en mobiliteit in Donceel is er het hart van in. ‘Ik kon mijn oren niet geloven. Veel mensen hier kennen Thomas heel goed, omdat hij deel heeft uitgemaakt van het jeugdhuis. Wij hebben meteen beslist om de nationale driekleur halfstok te hangen.’

Ook medestudenten van Thomas M. aan de politieschool laten hun verslagenheid op sociale media blijken: ‘Wij hebben samen een fantastische tijd meegemaakt op de politieschool. En nu moeten wij afscheid van u nemen zonder de kans gekregen hebben u nog eens terug te zien. Heel erg triest is dat.’