Nederlandse zanger ‘Vader Abraham’ overleden

De Nederlandse zanger Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is overleden. Hij werd 87 jaar, meldt het Nederlandse regionale dagblad BN DeStem. Vrijdagochtend is Pierre Kartner in stilte begraven.

Kartner, alias Vader Abraham, leefde de afgelopen twee jaar al volledig teruggetrokken. Hij trad niet meer op en verscheen niet meer in de publiciteit. Over de doodsoorzaak doet de familie geen mededelingen.

Pierre Kartner werd in 1935 geboren in Elst en woonde vrijwel zijn hele leven in Breda. Zijn leven stond volledig in het teken van muziek. Hij was zanger, (voorheen) bassist, tekst- en muziekschrijver en producent.

Zijn grootste hits scoorde hij met ‘Het kleine café aan de haven’ (1975) en ‘Het smurfenlied’ (1977). ‘Het kleine café’ werd meer dan 200 keer gecoverd door andere artiesten, met ‘Het smurfenlied’ stond hij wereldwijd bovenaan in allerlei hitparades. Daarnaast vergaarde hij roem met een groot aantal carnavalsnummers en bracht hij met liedjes over de zeezenders hulde aan die zenders, met als wederdienst airplay.

Veel andere artiesten, vooral uit de platenstal van smartlappenkonin Johnny Hoes, hadden succes met producties van Kartner, onder wie Corry Konings (met en zonder De Rekels), Jacques Herb, Ben Cramer en Mieke.