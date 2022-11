Een video toont hoe Russische soldaten onder een brug door de Dnjepr-rivier in Cherson oversteken, om de oostelijke oever te bereiken. Na hun overtocht bliezen ze de brug op. Het Russische ministerie van Defensie zei vrijdag dat de aftocht na twee dagen voltooid is.

Maar de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov is sceptisch en zei in een interview met Reuters dat zo’n terugtrekking minstens een week zou duren. Rusland heeft namelijk 40.000 troepen in Cherson en er zouden geen aanwijzingen zijn dat ze zich op grote schaal terugtrekken.