Open VLD-voorzitter zet Jiri De Laet uit de partij

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zet Jiri De Laet uit de partij, nadat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi hem had voorgedragen als parlementaire medewerker.

Lachaert wijst erop dat El Kaouakibi op dit ogenblik als onafhankelijke in het Vlaams Parlement zetelt en dus een concurrerende politica is die niet tot de Open VLD-fractie behoort. ‘Een lid van ons dat daaraan meewerkt en voor een concurrerende eenmansfractie zou werken, beschadigt onze partij’, zei de voorzitter.

• Sihame El Kaouakibi vraagt parlementair medewerker, maar krijgt die niet

De fractieleiders in het Vlaams Parlement verwierpen vorige week de vraag van El Kaouakibi om twee halftijdse parlementaire medewerkers te krijgen. Volgens Lachaert richt El Kaouakibi ‘veel schade aan aan de democratie en ook aan onze partij’. ‘Zij weigert tot vandaag ook maar een begin van verantwoording te geven voor de feiten waarvan zij beschuldigd wordt’, zegt hij.

El Kaouakibi kwam in maart 2021 in opspraak na meldingen van subsidiefraude en schriftvervalsing bij haar dans- en jongerenproject Let’s Go Urban. Haar parlementaire onschendbaarheid is inmiddels opgeheven. Het strafonderzoek loopt nog.