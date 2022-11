‘Bla-bla-bla’ dat is wat klimaatactiviste Greta Thunberg vooral hoort als wereldleiders het hebben over de klimaatcrisis. Het wordt de VN-klimaatconferenties wel vaker verweten dat ze vooral veel gepraat, maar weinig actie inhouden. In bovenstaande video proberen we te achterhalen wat die internationale conferenties nu al betekent hebben voor het klimaat.