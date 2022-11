Heeft Donald Trump zijn vervaldatum bereikt? Veel Republikeinen wijten de tegenvallende midtermresultaten aan hem en de povere kandidaten waar hij de partij mee opzadelde. Zelfs Rupert Murdoch, de mediamagnaat die Trump grootmaakte, laat hem vallen.

45 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 5 in de Senaat: dat is de tol die de Democraten gemiddeld betaalden in de eerste midterms, nadat Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama ...