Kunstveiling Paul Allen landt op 1,62 miljard dollar

Gisteren veilde Christie’s in New York nog 95 werken uit de kunstcollectie van Paul Allen, de medeoprichter van Microsoft. Die brachten nog eens 115,8 miljoen dollar op. Met de fenomenale avondveiling van een dag voordien, tikt de veiling af op 1,62 miljard dollar.

In het Rockefeller Center in New York zette Christie’s gisteren de verkoop voort van de kunstcollectie van Paul Allen. Die collectie overspant ruim 500 jaar, van de Italiaanse renaissance tot hedendaagse kunst. De 95 werken die gisteren werden geveild, waren overwegend recente kunst en het niet de toploten - die waren de avond voordien al in stelling gebracht.

Het duurste stuk van gisteren was een monumentaal sculptuur van Claes Oldenburg en Coosje Van Bruggen uit 1998. Typewriter Eraser, Scale X haalde 8,4 miljoen dollar. Het werd gevolgd door abstract werk van Sam Francis, Red nr 1 (6,7 miljoen) en van Frank Stella, Cinema de Pepsi (5,5 miljoen). De installatie Disques verticales van Alexander Calder haalde 4,5 miljoen dollar en het schilderij L’homme au papillon van Jean Dubuffet sloot af op 4,8 miljoen.

Alexander Calder. Foto: Christie’s

De verkoop tikte gisteren geduldig verder aan en sloot af op 115,8 miljoen dollar. Daarmee had ze een ander ritme dan de avondveiling van een dag voordien, die met reuzensprongen vooruit schoot. Toen brachten de 60 aantrekkelijkste werken uit de collectie samen 1,5 miljard dollar op. Vijf schilderijen, onder andere van Georges Seurat, Paul Cézanne en Vincent van Gogh, gingen boven de grens van 100 miljoen dollar.

Wereldtournee

Met de gezamenlijke verkoop over twee dagen van 1,62 miljard dollar is de collectie van Paul Allen de duurste die ooit geveild werd. Het vorig record werd nog maar begin dit jaar gevestigd, toen de New Yorkse vastgoedontwikkelaars Harry en Linda Macklowe hun verzameling verkochten na een echtscheiding. Hun collectie werd in twee delen verkocht voor 922 miljoen dollar.

Ook dit werk van Sandro Botticelli maakte deel uit van de veiling. Foto: Visko HAtfield

Christie’s liet na de veiling van de Allen-collectie weten dat 33 procent van de aankopen in Amerika te situeren vielen. 39 procent van de loten kwam in handen van kopers uit Europa of het Nabije Oosten en 28 procent kwam in handen van kopers uit Azië. Die wereldwijde spreiding is niet verbazend. Voor de verkoop had Christie’s de kunstwerken met het hoogste potentieel op tournee gezet. Ze werden geëxposeerd in Hongkong, Shanghai, Taipei, Londen, Parijs en Los Angeles, om daar de plaatselijke kunstmarkt te verlekkeren. De tournee eindigde in het Rockefeller Center in New York.

Les Poseuses, Ensemble van George Seurat haalde 149 miljoen dollar (zie onder). Foto: Visko Hatfield

De 156 schilderijen van Allen die geveild werden, zijn niet zijn hele collectie, maar wel het grootste deel ervan. De opbrengst gaat naar de Paul G. Allen Family Foundation, die projecten rond onder meer natuurbehoud, klimaatverandering en biowetenschappen steunt. Allen richtte in april 1975 samen met Bill Gates het softwarebedrijf Microsoft op. Hij overleed in 2018 op 65-jarige leeftijd aan kanker. Dankzij zijn aandelen bij Microsoft had hij een geschat vermogen van 20 miljard dollar. Allen begon in de jaren 80 kunst te verzamelen.

Dit zijn de vijf schilderijen die meer dan 100 miljoen dollar opbrachten.



Het duurste stuk werd Les Poseuses, Ensemble van Georges Seurat, een studie voor een groter doek uit 1888. Het is een stuk uit Seurats beginperiode, waarin hij zijn techniek van het pointillisme ontwikkelde. In de linkerhoek is een fragment te zien van het bekende Dimanche d’été à la Grande Jatte. Het schilderij werd in 1970 geveild voor één miljoen dollar – nu haalde het 149 miljoen dollar.



Paul Cézanne schilderde vaak de bergomgeving van zijn geboortestad Aix-en-Provence. La montagne Sainte-Victoire is een versie van rond 1888-1890. Allen kocht het schilderij in 2001 voor 38 miljoen dollar. Gisteravond werd het geveild voor 137 miljoen dollar.



Verger avec cyprès van Vincent van Gogh haalde 117 miljoen dollar.



Maternité II, een laat werk van Paul Gauguin uit 1899, haalde 105,7 miljoen dollar. In de laatste jaren van zijn leven schilderde Gauguin vijf werken waarop hij Tahitiaanse vrouwen afbeeldde, zoals de oude meesters hun madonna’s afbeeldden. Vier van de vijf behoren tot museumcollecties. Het enige dat beschikbaar kwam op de kunstmarkt was daarom zeer gegeerd.



Birch forest, een Gustav Klimt uit 1903, haalde 104,5 miljoen dollar.