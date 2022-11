‘Met studenten in gesprek gaan, heeft geen zin. Ze zijn agressief en onbeleefd’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Echte kunstenaars laten zich niet remmen door subsidies. Dat heeft Rubens ook niet gedaan.’

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) laat zich niet vaak interviewen over haar bevoegdheid en als u het interview in Gazet van Antwerpen las, weet u ook waarom. Zo haalt ze onder meer aan dat Rubens zich niet liet remmen door subsidies. Zou het? Rubens schilderde voor Kerk en Staat, en was onder meer hofschilder van de aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje. Klinkt u dat ook als subsidies in de oren? En hij liet er zich inderdaad niet door remmen, hij liet er zich door stimuleren.

‘Wat ik zelf zou doen als jonge kunstenaar? Dan ga ik werken voor mijn centen, zoals iedereen.’

Als u wil weten wat Nabilla Ait Daoud denkt over de sector die ze vertegenwoordigt, dan hebt u aan dit ene zinnetje genoeg. Kunstenaars werken dus niet: ze liggen de hele dag in de zetel en wuiven zich koelte toe met het vele subsidiegeld dat Ait Daoud hen uitbetaalt.

‘Het zijn niet wij die op het oorlogspad zijn. Ze mogen zo hard roepen als ze willen.’

Vladimir Poetin maakt school: als hij Oekraïne binnenvalt, is niet hij de agressor, maar Oekraïne. En als Nabilla Ait Daoud subsidies schrapt, dan is niet zij op oorlogspad, maar degenen van wie ze de subsidies afpakt.

‘Met de studenten in gesprek gaan, heeft geen zin. Ze zijn agressief en onbeleefd.’

En net zoals Poetin niet wil praten met Zelenski, zo wil Nabilla Ait Daoud dat ook niet met de jonge artiesten. Die mogen van haar ook zo hard roepen als ze willen. Maar toch weer niet te hard, want dan zijn ze agressief en onbeleefd.

‘Het is niet omdat studenten “boe” roepen dat ik slecht bezig ben.’

En ‘boe’ mogen die studenten ook niet roepen.

‘Mijn lievelingsdier? Koeien: cute, aaibaar en lekker stinken: zalig. Ik moet mezelf altijd bedwingen om ze niet te strelen.’

Als studenten ‘boe’ zeggen zoals koeien, zijn ze niet agressief en onbeleefd, maar volgens Flo Windey net cute en aaibaar. De stank moet je er wel bijnemen. (in Billie)

‘Steek dat sjaaltje maar in uw mond.’

Liesbeth Homans (N-VA) wou in het Vlaams Parlement ook ‘boe’ roepen tegen Vlaams Belanger Stefaan Sintobin, maar ze formuleerde het nog iets agressiever en onbeleefder.

‘De kritiek van Mark Tijsmans zegt meer over hem dan over mij. Hij heeft nooit een vraag gesteld aan mij, nooit interesse getoond in wat wij deden de afgelopen vier jaar. Dan is het nogal gemakkelijk om kritiek te uiten.’

Nabilla Ait Daoud kreeg ook kritiek binnen haar eigen partij, onder meer van acteur Mark Tijsmans. Maar hij mag van haar evenmin ‘boe’ roepen, want hij heeft haar nooit een vraag gesteld. Vreemd genoeg vertelde Tijsmans eerder aan De Standaard dat hij drie jaar geprobeerd heeft een ­gesprek met de schepen te voeren, maar verder dan kabinetsmedewerkers is hij nooit geraakt. ‘Als ­acteur dacht ik een brug te kunnen vormen tussen de culturele wereld en de N-VA’, zegt hij. ‘Dat is niet ­gelukt. Een brug? We zijn zelfs nooit begonnen aan de pijlers.’

‘Ik word hier nu afgeschilderd als iemand die zomaar wegloopt, die het gesprek uit de weg gaat. Maar ik doe bijna elk overleg zelf. Alleen als mijn drukke agenda het niet toelaat, moet ik natuurlijk wel keuzes maken.’

Nabilla Ait Daoud zal zo’n drukke agenda gehad hebben dat ze nooit met Tijsmans heeft kunnen praten. Keuzes maken, het is belangrijk in het leven.

‘De burger maakt zich zorgen om zijn energiefactuur, de stijgende prijzen in de supermarkt, de boterhammen voor hun kinderen. De Antwerpenaar ligt tegenwoordig niet wakker van de besparingen op cultuur.’

De burger heeft volgens Ait Daoud zijn keuze al gemaakt. En de kiezer misschien ook, want als één zaak duidelijk is, dan wel dat als er iemand niet wakker ligt van de besparingen op haar departement en haar sector in het algemeen, dan wel de Antwerpse schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud zelf.

‘Als jonge snaak denk je dat je alles gezien hebt en ben je eigenwijs.’

Hebben we het hier nu nog altijd over Nabilla Ait Daoud? Nee, deze keer is Stijn Stijnen, coach van Patro Eisden aan het woord. En heeft hij het niet over anderen, maar over zijn vroegere zelf. (in Het Belang van Limburg)

‘Vroeger stond ik helemaal niet open voor andere meningen. Dat is een fout die ik gemaakt heb. Je moet altijd naar iemands argumentatie luisteren, dan kan je nadien nog bij je eigen mening blijven.’

In zijn drukke agenda maakt Stijn Stijnen ondertussen andere keuzes dan Nabilla Ait Daoud.

‘Carl Hoefkens is veel slimmer dan hij soms laat uitschijnen.’

Zou Stijn Stijnen Carl Hoefkens nu een compliment hebben gemaakt of net niet?

‘Wij geloven dat een poule van vijf stadsdichters geen goed idee is.’

Dat zei Proza-K deze week in De Standaard. Maar wacht eens even, wat zei Proza-K bij het aantreden van de vijf stadsdichters in deze krant? ‘Een poule is een level-up. We kunnen samen meer bereiken.’

‘Vergelijk vrouwen met snoepjes, die heb je toch ook liever verpakt.’

In een interview met de Duitse zender ZDF verklaarde een man uit de entourage van de WK-ambassadeur waarom een vrouw gesluierd door het leven moet. Mannen die dit soort uitspraken doen zou je dan weer kunnen vergelijken met een lasagne: die steek je in de diepvriezer. En nadien in de oven en je eet hem op.

‘Ik ben als onkruid. Vroeg of laat ben ik daar weer.’

Tv-persoonlijkheid en auteur Marlène de Wouters vergelijkt zich niet met een snoepje, maar opeten zouden we haar toch ook niet doen (in De Morgen).

‘Homoseksualiteit is haram.’

De Qatarese ambassadeur van het WK voetbal noemde in het interview met ZDF homoseksualiteit dan weer een ‘geestelijk defect’. Zou oud-Fifa-voorzitter Sep Blatter eigenlijk nog altijd achter zijn beslissing staan om naar Qatar te trekken?

‘Voor mij is het duidelijk: Qatar is een vergissing. Het was een foute keuze.’

Kijk eens aan: Sep Blatter heeft het licht gezien!

‘Qatar is een te klein land. Voetbal en het WK zijn er te groot voor.’

Sep Blatter heeft het licht dan toch niet gezien.

‘Je moet niet met je piet uit je broek de muze achternalopen om iets te hebben om over te schrijven.’

Muzikant Maarten Devoldere (Balthazar) werd door zijn laatste break-up gedwongen tot introspectie, vertelt hij in De Morgen. Drugs, drank en polyamorie heeft hij afgezworen. ‘Als het zoals bij mij je job is om fases in je leven te romantiseren, heb je de neiging je bullshit zo fraai mogelijk aan te kleden.’ En dus houdt hij zijn piet nu achter zijn gulp. Aangekleed staat netjes.

‘Als hij toch opkomt, dan zal ik jullie dingen over hem vertellen die niet erg vleiend zijn. Ik weet meer over hem dan misschien zelfs zijn vrouw.’

Donald Trump ziet gouverneur Ron DeSantis als een bedreiging binnen de Republikeinse Partij. En DeSantis denkt ondertussen dat hij misschien toch ook beter zijn piet achter zijn gulp had gehouden.

‘Het is het dieptepunt van mijn leven. Ik gebruikte een condoom, wat het enige postieve is aan dit verhaal. Na het gedane spel doe je die dicht, maar ik was aan het spelen met die condoom. Als je daarop duwt, dan komen daar belletjes op. En die ontplofte in mijn gezicht. Ik lag daar en ik dacht: vanaf hier kan het alleen maar beter gaan.’

Bockie De Repper vertelde in de Allerslimste mens ter wereld dat hij zijn piet soms ook beter achter zijn gulp had gehouden.