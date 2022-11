De man die een Brusselse politieagent heeft doodgestoken, vroeg zelf om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Daardoor was een gedwongen opname niet mogelijk. Dat is meegedeeld op een persconferentie van het federaal parket. sco, fvst

Bij de aanval gisteren door Yassine M. (geboren in 1990 in Brussel) is een 29-jarige politieagent, Thomas M. (29), omgekomen. Een tweede agent, Jason P. (23), is daarbij ernstig gewond geraakt, maar is buiten levensgevaar. Volgens die laatste riep de dader ‘Allahu Akbar’ toen hij de agenten aanviel. Het federaal parket is een onderzoek opgestart naar moord en poging tot moord in een terroristische context.

De verdachte is een ex-gedetineerde die op de Ocad-lijst van ‘potentieel gevaarlijke extremisten’ stond. De man had zich gisteren rond 10 uur op het politiecommissariaat van Evere gemeld. Hij gaf een verwarde indruk en sprake over ‘een haat tegen de politie’. Hij vroeg eveneens om een psychiatrische opname. Een gedwongen opname was daardoor, volgens het parket, niet mogelijk. De man werd overgebracht naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, maar verliet die instelling enkele uren later. Rond 19 uur gisteravond deed zich dan het steekincident voor.

‘De agenten werden aangevallen toen het politievoertuig voor een rood licht stond’, zegt woordvoerder Eric Vandersypt van het federaal parket. ‘De verdachte stak de chauffeur onmiddellijk in de hals. Daarna liep hij naar de passagier en deelde hem een messteek uit in de arm. Die politieman kon versterking oproepen en verklaarde dat de dader “Allahu Akbar” riep tijdens de feiten.’

De opgeroepen patrouille heeft de dader neergeschoten. Hij is daarbij gewond geraakt. Het Brusselse parket heeft een onderzoek naar die schietpartij geopend, wegens slagen en verwondingen in het kader van wettige verdediging.

De verdachte Yassine M. (32) is bekend bij de justitie. Hij zat in de gevangenis van 2013 tot 2019 voor misdrijven van gemeen recht (geen terroristische feiten). De man zal worden verhoord zodra zijn gezondheidstoestand het toelaat.