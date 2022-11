Droog en aanvankelijk bewolkt, later zonnig met hoge wolkensluiers

De dag begint vrijdag grijs aan de zuidelijke zijde van het Ardense reliëf. Ook elders is het op de meeste plaatsen eerst bewolkt. In de loop van de dag wordt het geleidelijk zonnig met ook nog hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 14 of 15 graden elders, meldt het KMI.