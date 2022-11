Witte Huis wil banden Elon Musk ‘met andere landen’ toch gaan onderzoeken

Het Witte Huis gaat de zakelijke banden van Elon Musk ‘met andere landen’ waarschijnlijk toch onderzoeken. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag gezegd tijdens een persconferentie.

Biden werd gevraagd of de overname van Twitter door Musk in de ogen van de president een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS, met name vanwege de betrokkenheid van de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal al-Saoed, die een belang van 4 procent in het bedrijf heeft.

‘Ik denk dat de samenwerking van Elon Musk, en/of zijn technische banden met andere landen een onderzoek waard zijn’, antwoordde Biden na even nadenken. De president benadrukte dat hij met zijn uitspraak niet wilde suggereren dat Musk ‘iets ongepast doet’, maar dat een onderzoek daar duidelijkheid over zou moeten geven. ‘Dat is alles wat ik erover kan zeggen’, aldus Biden.

Eind oktober meldde persbureau Bloomberg dat de Amerikanen een onderzoek geopend zouden hebben naar de zakelijke belangen van Trump, wat vervolgens door Washington werd ontkend.

De Democratische senator Chris Murphy stelde vorige maand ook al dat ‘we ons zorgen moeten maken dat de Saoedi’s, die duidelijk belang hebben bij het onderdrukken van politieke uitingen en het beïnvloeden van de Amerikaanse politiek, nu de op één na grootste eigenaar zijn van een belangrijk sociaal netwerkplatform’.