Politici uiten medeleven na dood van agent in Brussel

‘Onze politiemensen riskeren dagelijks lijf en leden om onze samenleving veilig te houden. Dat blijkt helaas vandaag nog maar eens.’ Het was de eerste reactie van premier Alexander De Croo na de tragische gebeurtenis van donderdagavond in Brussel.

De zaak is in handen van het federaal parket, wat erop kan wijzen dat hij mogelijk een terroristisch motief had. Meerdere bronnen verklaarden dat de man ‘Allahu Akbar’ riep voor hij de agenten te lijf ging.

• Agent doodgestoken in Brussel, federaal parket onderzoekt mogelijk terrorisme

Tal van prominente politici betuigden hun medeleven met de slachtoffers en familie via sociale media. Opvallend is dat de meesten op de vlakte blijven over de toedracht en het bij steunbetuigingen houden.

‘Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de overleden agent. Ik hoop van harte dat het goed komt met zijn collega in het hospitaal’, tweet premier Alexander De Croo (Open VLD).

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever houdt het bij steun aan de familie van de overleden agent en ‘iedereen die hem kende’.

PS-voorzitter Paul Magnette zit ook met zijn gedachten bij familie en kennissen van de overleden agent. ‘Laat ons nooit vergeten dat politieagenten op gevaar van eigen leven onze veiligheid proberen te garanderen.’

Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken en bevoegd voor de politie, heeft het over een ‘verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws’. Verlinden meldt in een vervolgtweet dat ze ‘de situatie van kortbij opvolgt’. ‘Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar.’

‘Een ontoelaatbare daad’

Rudi Vervoort (PS), de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ziet het drama ook als herinnering aan het feit dat agenten elke dag hun eigen veiligheid op het spel zetten voor die van de burger. ‘Dit is een ontoelaatbare daad die niemand onverschillig kan laten.’ In naam van de Brusselse regering deelt hij zijn medeleven mee aan de familie en naasten van de agent. Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zegt solidair te zijn met de ordediensten. ‘De politie beschermt ons en wij moeten hen beschermen.’

Wie zich niet op de vlakte houden over de toedracht en het mogelijk motief van de dader zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. ‘Mogelijk gaat het om een daad van terreur. Zo zou de dader volgens getuigen ‘Allah Akbar’ geroepen hebben’, citeert Tom Van Grieken uit de nieuwsberichten. In een daaropvolgende tweet spreekt de VB-voorzitter wel zijn medeleven uit. ‘Maar op de tweede plaats veel woede en onbegrip! Die man kondigt een aanslag aan, de politie pakt die op en het parket laat die terrorist gewoon gaan!’ Filip Dewinter heeft zijn conclusies al klaar: ‘Wedden dat het “een wanhoopsdaad van een verwarde man” wordt in de mainstream-media.’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert begint zijn tweet met één woord: ‘Vreselijk’. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft ‘geen woorden voor dit drama’. ‘Al onze gedachten gaan uit naar de naasten van de overledene evenals naar de gewonde en zijn entourage. Totale steun voor de politie en alle agenten. Vanavond heb ik alleen woede en verdriet’, luidt het op Twitter.