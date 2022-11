Man valt politie aan in Brussel: één agent overleden, dader neergeschoten

Twee agenten zijn donderdagavond het slachtoffer geworden van een steekpartij in de Brusselse gemeente Schaarbeek, zo bevestigt de lokale politie Brussel Noord. Een van de agenten is daarbij overleden. De dader werd na de steekpartij door andere agenten neergeschoten.

Een patrouille van de politiezone Brussel Noord werd donderdagavond rond 19.15 uur in de Aarschotstraat aangevallen door een man met een mes. ‘Er werd versterking opgeroepen en de tweede ploeg heeft het vuur geopend op de verdachte’, meldt een woordvoerster van de zone. ‘De twee politiemensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over het motief van de dader is nog geen duidelijkheid. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht van de feiten.’

Een van de agenten, een dertiger, werd in de nek gestoken en is volgens meerdere politiebronnen aan zijn verwondingen overleden.

Mogelijk had de dader een terroristisch motief. Meerdere bronnen verklaren dat de man ‘Allahu Akbar’ riep voor hij de agenten te lijf ging.

De dader werd na de steekpartij twee keer geraakt: één keer in het been en één keer in de buik. Hij werd intussen in de boeien geslagen.