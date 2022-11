Heynen, Lukebakio en Lavia botsen op nulrisicopolitiek van Roberto Martinez

Ook voor zijn derde toernooi als bondscoach blijft Roberto Martinez zijn nulrisico-aanpak trouw. Voor het WK in Qatar selecteerde hij alleen spelers van wie hij overtuigd is dat ze vijf weken lang een hechte groep kunnen vormen. Verjongen doet hij alleen in de defensie.

Een non-event. Dat was de bekendmaking van de selectie van 26 Rode Duivels voor het WK in Qatar. Na zes jaar zijn de keuzes van bondscoach Roberto Martinez voorspelbaar geworden. En dat is ook precies wat hij beoogt: voorspelbaarheid, voor zijn staf, voor de spelers en voor de buitenwereld.

De garantie dat ze behoudens een blessure of ernstig vormverlies altijd zeker zijn van een WK-selectie, creëert rust en vertrouwen bij de basisspelers van Roberto Martinez. Na zes jaar Spaans bewind zijn spelers en technische staf nog niet op elkaar uitgekeken. De populariteit bij de spelers is maar een van de redenen waarom de Belgische bond het aflopende contract van de bondscoach wil verlengen.

Vaste groep

Na de bekendmaking van de selectie kwam er hooguit een wat artificieel debat op gang over de nummers 23 tot 26 in de selectie. Sommige waarnemers hadden liever Club Brugge-verdediger Brandon Mechele in plaats van Anderlecht-verdediger Zeno Debast in de selectie gezien. Anderen hadden liever Dries Mertens thuisgelaten en Wolfsburg-aanvaller Dodi Lukebakio meegenomen. Nog anderen vonden dat Bryan Heynen en Mike Trésor hun selectie hadden verdiend op basis van hun uitstekende prestaties bij Racing Genk. Of wilden Southampton-middenvelder Romeo Lavia in het shirt van de nationale ploeg aan het werk zien.

Als België op woensdag 23 november zijn eerste WK-wedstrijd tegen Canada speelt, is de kans klein dat het nog over Heynen, Lukebakio en Lavia gaat. Dan gaat het niet om de nummers 23 tot 26 in de selectie, maar om de nummers één tot elf. Over die namen – van Thibaut Courtois tot Romelu Lukaku – bestaat weinig twijfel. Het is de verdienste van Roberto Martinez dat hij een vaste groep heeft gesmeed waarover brede eensgezindheid bestaat.

Wat de nummers 12 tot 26 betreft wil Roberto Martinez vooral dat hij niet voor onaangename verrassingen komt te staan. De Spanjaard predikt al van bij het begin van zijn ambtsperiode een nulrisico-aanpak. In zes jaar heeft hij maar één vertrouwd gezicht van de Rode Duivels de wacht aan gezegd. Martinez identificeerde Radja Nainggolan als een potentiële spookrijder en selecteerde hem nooit voor een groot toernooi.

Verjonging in de verdediging

De wetenschap dat de spelers straks drie tot zes weken een groep moeten vormen, weegt meer door in de selectiepolitiek dan de vorm van de dag. Omdat er nu 26 spelers mogen worden opgeroepen (tegenover 23 in Rusland) had Martinez de luxe te kiezen voor Rode Duivels die de voorbije interlands weinig hebben laten zien, maar in vroegere jaren veel hebben betekend. Spelers als Thorgan Hazard en Dries Mertens liggen goed in de groep en kennen de manier van werken door en door. Spelers als Heynen, Lukebakio en Lavia botsten op de nulrisicopolitiek van Martinez. Mike Trésor (Genk) behoorde niet eens tot de voorselectie van 55.

Alleen in de verdediging is er sprake van merkbare verjonging. Dedryck Boyata – nog starter in de plaats van Vincent Kompany tijdens het WK in Rusland – en Jason Denayer blijven thuis (of staat in het geval van Denayer op de reservelijst). In hun plaats zijn Wout Faes (24) en Arthur Theate (22) geselecteerd. Waar de keuze ging tussen Brandon Mechele en Zeno Debast gaf Martinez de voorkeur aan een jongere speler om hem waardevolle ervaring mee te geven. Mechele is 29, Debast 19. Andere jongeren, zoals Everton-middenvelder Amadou Onana (21) - de ‘nieuwe Fellaini’ -, of Jérémy Doku, razendsnel indien fit, zitten dan weer in de selectie vanwege hun unieke kwaliteiten.

Laatste kunstjes

En zo zitten er, ondanks de nulrisico-logica van Martinez, toch enkele nieuwe namen in de kern. De aflossing van de huidige generatie Rode Duivels wordt de grote uitdaging voor Martinez, of zijn opvolger(s) in de volgende jaren. Toby Alderweireld (33) gaf na de bekendmaking van de selectie aan dat het WK in Qatar allicht zijn laatste wordt. Mogelijk volgen anderen zijn voorbeeld. Tot het zo ver is mag de ‘gouden generatie’ haar laatste kunstjes opvoeren. Zonder grote risico’s, zoals we het al zes jaar van haar orkestmeester gewoon zijn.