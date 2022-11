Klaarwakker: hoe blijf je als jonge ouder in balans?

We zijn toe aan de tweede podcast in onze nieuwe reeks Klaarwakker. Ditmaal volgen we drie afleveringen lang collega Jef Poppelmonde en zijn vriendin Andrea Jame. Ze kijken enorm uit naar de komst van hun zoontje, maar vragen zich ook af hoe ze plaats kunnen maken in een leven dat al goed gevuld is met vrienden, familie, hobby’s en werk. Hoe vinden ze een nieuw evenwicht?

Waar lig jij van wakker?’ Die vraag stellen vijf jonge journalisten van De Standaard elkaar in de nieuwe reeks Klaarwakker. Ze besloten elk een podcast te maken over wat hen bezighoudt. Ze praten erover met leeftijdsgenoten en experts. In deze tweede podcast van de reeks wil binnenlandredacteur Jef Poppelmonde weten hoe de komst van een eerste kindje zijn leven gaat overhoop halen.

Aflevering 1: Wat geef ik op om een goede ouder te zijn?

Aflevering 2: Hoe gaan we om met verwachtingen nu we ouders worden?

Aflevering 3: Hoe vinden we als jonge ouders een nieuw evenwicht?

Natuurlijk kunt u nog steeds de eerste podcast uit de reeks beluisteren. Daarin gaat buitenland-redactrice Samira Ataei (25) op zoek naar een thuisgevoel. Hangt een thuisgevoel vast aan een land, een persoon of aan een verzameling van kleine herinneringen? Samira zocht het uit en ging in gesprek met tientallen jongeren die zich in haar verhaal herkennen.

In latere afleveringen vraagt redactrice Kubra Mayda zich af waar we nog veilig kunnen uitgaan. Karlien Beckers twijfelt dan weer aan de aankoop van een huis. Is een huis (kunnen) kopen een zware lening waard? Want betekent dat niet dat je je moet settelen en dat je je vrijheid opgeeft voor de zekerheid van een dak boven je hoofd? Josephine Dapaah ten slotte worstelt met de klimaatcrisis en vooral met de vraag wat haar verantwoordelijkheid hierin is. Ze probeert te begrijpen waarom we niet allemaal doen wat we overduidelijk moeten doen.

De podcasts werden gemaakt door deze vijf jonge redacteurs samen met collega-podcastmakers Fien Dillen, Karlien Beckers en Brecht Plasschaert. Vanaf vandaag in DS Podcast of het podcastplatform van jouw keuze.

